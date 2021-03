Curtiss One, la moto eléctrica más exclusiva del mundo

El creciente interés por las motos eléctricas llevó a muchas compañías clásicas a introducirse en un mundo que años atrás era inimaginable. Sobre todo en el ámbito de los modelos exclusivos, que hasta hace poco estaban reservados únicamente para motores de combustión.



Este es el caso de la compañía estadounidense Curtiss Motorcycles, una empresa fabricante de motocicletas callejeras exóticas, con sede en Birmingham, Alabama. Con más de un siglo de historia, la empresa estadounidense lanzó su primera moto eléctrica.



Desde su estreno, la Curtiss One ha sido catalogada como uno de los modelos más exclusivos del mundo. Precisa, silenciosa y cómoda son algunas de las palabras que definen el espectacular diseño de esta edición retro con estética futurista. Según el fabricante, la moto fue construida para ofrecer la “conducción más pura posible”.



Con un peso de 193 kilogramos, la Curtiss One ofrece un centro de gravedad muy bajo, que brinda una mayor sensación de seguridad y permite un comportamiento dinámico estable y ligero.



El motor eléctrico de esta edición tiene una potencia máxima de 214 caballos de fuerza, y se alimenta de un amplio caudal de baterías compuestas por celdas cilíndricas integradas que se encuentran rodeadas por un circuito de refrigeración líquido.



Por otro lado, desde la compañía destacaron que la Curtiss One no tiene caja de cambios y que la fuerza pasa de forma directa del motor a la rueda trasera, mediante una transmisión por correa.



Además, el diseño es completamente ajustable; ya que puede adaptarse la altura del asiento, la posición de las estriberas y hasta el ángulo de dirección (de 27 a 31°).



Al ser producida de forma artesanal, la empresa decidió limitar la primera tirada a un máximo de 15 unidades, que comenzarán a entregarse el próximo invierno. En la actualidad, los modelos se fabrican a medida de los futuros propietarios. En este sentido, desde Alabama aseguraron que la moto fue desarrollada para “ser conducida sin ninguno de los dolores de cabeza que conllevan las motos exóticas tradicionales”.



Para el año que viene, la compañía tiene previsto producir un centenar de unidades estándar con un equipamiento de menor calidad. El costo de la edición artesanal ronda los 113.275 dólares, mientras que la versión industrial costará aproximadamente U$S 80.236.