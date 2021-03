Fitoplancton, el pulmón terrestre que podría desaparecer junto a los glaciares

Si bien las selvas y los bosques son considerados el pulmón del planeta, el 60% del oxígeno que respiramos es producido por el fitoplancton marino, un microorganismo vegetal con una gran capacidad fotosintética.



En la actualidad, los contaminantes y el aumento de la temperatura de los polos ponen en peligro a poblaciones enteras de fitoplancton. De acuerdo a un estudio publicado por investigadores argentinos, la disminución de la salinidad en los mares del norte, provocada por el derretimiento de los glaciares de agua dulce, es la principal amenaza para el verdadero pulmón terrestre.



En este sentido, Julieta Antoni, investigadora del Conicet, destacó: “En la Antártida, por el incremento en el deshielo asociado a este aumento de temperatura, se vierte una mayor cantidad de agua dulce en estas bahías marinas que poseen aguas saladas. Entonces, lo que nosotros estudiamos es qué ocurre con el fitoplancton si se dan estas condiciones de altas temperaturas y baja la salinidad”.



El estudio se realizó con muestras tomadas en Caletta Potter, al norte de la Base Carlini, una de las estaciones científicas argentina en la Antártida.



Además de las consecuencias sobre uno de los principales productores de oxígeno, se estima que estas alteraciones impactarán en “uno de los consumidores principales de este fitoplancton, que es el krill, que a su vez es consumido por una gran variedad de animales del ecosistema antártico”, señaló la bióloga de la Universidad Nacional de La Matanza.



“Al experimentar el impacto de los contaminantes, su ambiente también se altera; más aun, algunos desechos de las grandes ciudades sirven de alimento a microorganismos, causando las llamadas mareas rojas”, explicó al respecto Sergio Licea Durán, responsable del Laboratorio de Fitoplancton y Productividad del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.



El problema, además, se ramifica a dimensiones que no se tenían contempladas hasta el momento, ya que el balance de los ecosistemas polares está en peligro grave con la desaparición de estos microorganismos fotosintéticos. Mientras no se detengan los implacables efectos del calentamiento global antropogénico, las cifras no son prometedoras en lo absoluto.