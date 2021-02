De Barrio Nuevo a Barrio Olvidado

Otra vez, vecinos del Nuevo Barrio se autoconvocaron este mediodía en 116 y 517 por distintos problemas que la Red 92 y diario Hoy ya dieron a conocer, pero lejos están de solucionarse: faltante de luminarias y agua, desbordes cloacales e invasión de ratas en el lugar.

Hay una esquina que “si está tapada se empieza a desbordar, las ratas hacen desfiles, de la cloaca para adentro, van y vienen”, explicó una vecina del barrio en cuestión.

“Llegás a la tarde, tipo 2 de la tarde y nos quedamos sin agua hasta las 10, 11 o 12 de la noche y si sale, sale muy despacio y sale marrón. Hay lauchas y ratas también, vas a la delegación a pedir para las ratas y no te dan nada, no hay”, amplió otro vecino.

“Hace tres meses que no tenemos agua, tengo que sacar agua de la calle”, se quejó una vecina.

Sobre las luminarias, “vinieron del Municipio dos veces a cambiar los focos, ¿qué pasa? Los chicos con las gomeras, los rompen y rompen, entonces no se mantienen”, agregó. “Lo que pasa es que tampoco podés estar las 24 horas en la puerta de tu casa a ver si pasa uno con una gomera”, sostuvo.

“A la noche es una boca de lobo, una oscuridad, esta cuadra, todas las cuadras. Pasa que las 24 horas están prendidas, no se apagan, para mí que se rompen por eso”, comentó otra vecina.

Por último, hubo críticas al delegado municipal: “Olvidate, se lava las manos, dice que no tiene maquinas que no tiene esto, que no tiene lo otro y no quiere venir a poner la cara acá”, concluyeron.