Debido al mal estado de la calle 167, no entran micros, remises ni ambulancias

Las calles de la ciudad no son precisamente una pinturita y los platenses lo saben. Su mal estado afecta al menos a unos 100 habitantes de Los Hornos, que este miércoles a las 10 de la mañana se movilizarán a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la intención de entregarle al gobernador Axel Kicillof una carta con el pedido de repavimentación de la calle 167.

Tras comunicarse con este medio para denunciar la situación, una vecina precisó que la calle en cuestión es intransitable en un tramo de 5 kilómetros, desde avenida 66 hasta la calle 610. “La situación que vivimos es de larga data, no es de ahora. Hace ya unos 15 o 20 años que pasa y nos tienen cada vez más abandonados”, contó Karina Melli.

“El estado de la calle es deplorable”, señaló y añadió que “es una vergüenza que no haya banquinas ni luminarias: si andás de noche no se ven los pozos”.

Asimismo, aseguró que la falta de iluminación ha propiciado episodios como robos y asaltos a los que transitan la zona. Comentó que en los últimos meses “nos movilizamos a la delegación de Los Hornos y ahora están bacheando. Pero esto ya pasó, el bacheo dura un mes: con los camiones que pasan no dura nada. Nos dicen que para repavimentación no hay presupuesto. También fuimos a la Municipalidad, donde la dirección de hidráulica nos tomó la nota, pero no hicieron nada”.

La frentista explicó que la zona es un cordón hortícola, “uno de los más importantes de la ciudad. Y los camiones ya no quieren entrar más a cargar la verdura; tampoco entran las ambulancias ni remises. Y el micro de la línea 307, que entraba tres veces por día, ya no entra más. Nos vamos quedando aislados siendo que estamos a diez minutos del centro de Los Hornos”.

Tras sentirse desoídos por las autoridades, en la jornada de hoy unos 100 vecinos, junto a cooperativas de trabajo y trabajadores de la tierra, golpearán otra puerta: “Nos vamos a movilizar a Gobernación a entregar una nota al gobernador para ver si conseguimos algo”, dijo la vecina. “La verdad que da mucha bronca porque pagamos los impuestos. Es una lucha”, concluyó.