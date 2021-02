Increíble pero esperanzador, ya que una monja de 116 años superó al coronavirus tras varios días de aislamiento. Considerada la mujer más longeva del mundo, no tuvo síntomas y pasó la enfermedad sin ningún inconveniente. "No estaba asustada porque no tenía miedo de morir", destacó.

Viviendo en Tolón, Francia, la Hermana André (Lucile Rondon su nombre original), mostró su felicidad de no haber sufrido la enfermedad, pero destacó que espera morir en algún momento: "Estoy feliz de estar con ustedes, pero me gustaría estar en otro lugar, encontrarme con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela", cerró.

Por su parte, los médicos no pueden creer que a semejante edad, no haya tenido síntomas y hablan de un acto milagroso: "Consideramos que está curada. Está muy tranquila y ansiosa por celebrar su cumpleaños 117, que será el próximo jueves", destacó el especialista, David Tavella.