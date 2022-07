Denuncian inacción de la comuna por maltrato a perros y gatos

Un grupo de vecinos indignados por la falta de respuestas que ofrecen desde el servicio que ofrece la municipalidad de La Plata en las líneas telefónicas de atención ciudadana, denunció inacción y falsas promesas por parte del gobierno de Julio Garro en la castración de mascotas y el cuidado de los animales abandonados en la ciudad.

“El 147 es para hacer reclamos por inspección de lugares, pero no te dan una respuesta concreta”, comentó Ezequiel Kelo del Refugio Perruno en La Plata que se contactó con la Red 92.

“Si hay un perro maltratado, llamás y le decís que tenés un video que está lastimado. En la inspección solo se fijan si el animal tiene agua, refugio y comida. El que hace la inspección no es veterinario, es un inspector. No les importa nada, haces la denuncia por maltrato y si está lastimado no les interesa”, contó el dueño del lugar.