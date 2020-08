Desaconsejan entrenar perros para detectar Covid-19

En el marco de la pandemia, en todo el mundo comenzaron a buscar alternativas para combatir un virus que avanza cada vez más y que ya dejó más de 720.000 víctimas fatales. En este escenario, en varios países empezaron a entrenar perros para que puedan detectar la Covid-19, como lo hacen con otras enfermedades.

Sin embargo, el médico veterinario y perito especialista en odorología forense, Mario Rosillo, señaló, en diálogo con diario Hoy, que no es aconsejable este tipo de prácticas ya que puede llevar a que el virus se siga esparciendo.

“No hay aún un olor asociado a la Covid-19, hay muchos países trabajando en esto y se lanzaron en una carrera frenética para que los perros detecten el virus, pero no hay evidencias. Los cambios que puede producir el Sars Cov-2 pueden asemejarse a una gripe, y lo que puede ocurrir es que se detecten falsos negativos y estemos frente a un asintomático que sigue caminando y sigue esparciendo la enfermedad”, señaló.

En nuestro país, también se están realizando pruebas al interior de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. La noticia causó gran impacto a nivel social, ya que hay muchos trabajos que se realizan con los perros, pero el experto señaló que aún no es el momento indicado para llevar a cabo estas pruebas.

“No hay estudios profundos sobre el virus, cambia constantemente la información, entonces no se puede premeditar la preparación del perro. Si la exposición es continua y en las muestras que se toman hay carga viral, es peligroso y el perro en un futuro puede ser vector transmisible. En otros países usan el sudor, que no tiene carga viral, pero al estar en proceso de estudio nadie puede determinarlo, hay que ser muy prudente”, reforzó.

Rosillo trabaja en el área del peritaje forense a través de los olores que detectan los canes desde hace 17 años, lleva cientos de peritajes realizados y hasta obtuvo el reconocimiento del Senado nacional por su labor.

“Este virus es muy contagioso y es mutante, se adapta a cualquier organismo viviente que le convenga, en este caso somos los humanos. Por eso, no soy partidario de estas pruebas; si se pone al perro a chequear en un aeropuerto y no registra a alguien asintomático, en pocos días ya hay nuevos brotes de virus. Sabemos que el olfato del perro es altísimo, podría detectarlo. Pero este virus no tiene ningún olor referencial, no hay compuestos orgánicos volátiles que permitan al animal hacer una determinación”, reforzó Rosillo.