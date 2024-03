Desarrollaron un material de diamante capaz de conducir la electricidad

Científicos chinos desarrollaron un material de diamante que es capaz de conducir la electricidad conservando su superdureza. En este sentido, este estudio sienta las bases para crear diamantes artificiales conductores de gran tamaño, los cuales pueden aplicarse en distintos campos.

En este sentido, es válido resaltar que el diamante cuenta con la capacidad de conducir el calor, aunque se trata de un aislante en términos de electricidad.

Y en busca de modificar esta situación, los expertos lo combinaron con grafeno, un tipo de carbono, que es altamente conductor.

A partir de la mencionada nueva tecnología, los especialistas desarrollaron un método a fin de formar compuestos de diamante y grafeno del tamaño de un centímetro.

De acuerdo a lo que detalló el estudio, “los compuestos de diamante, formados por nanogranos de diamante interconectados y unidades de grafeno de pocas capas, presentan la mayor conductividad eléctrica jamás registrada y una dureza o tenacidad excelentes”.

En tanto, uno de los autores de la investigación brindó precisiones acerca de las características del producto.

Al respecto, según SCMP, Yang Xigui, quien también es profesor de la Universidad de Zhengzhou especializado en materiales de diamante e investigación física de alta presión, detalló que “nuestro producto de demostración tiene un aspecto similar al de una moneda de 13 mm de diámetro y de entre 1 y 2 mm de grosor”.

También añadió que “el grafeno le da su aspecto negro” y que el tamaño y forma “podrían ajustarse a petición para adaptarse a su aplicación”.

Cabe resaltar que el estudio se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.