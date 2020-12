Descansar acompañado: pros y contras de dormir con nuestras mascotas

En la convivencia con sus mascotas, y particularmente a la hora del descanso, hay quienes eligen mantener ciertos límites, como no dejarlas subir a la cama; mientras que a algunas personas les gusta descansar junto a sus perros o gatos. ¿Qué dice la ciencia al respecto?



Pese a que no existe un registro global, se sabe que, en países como España, el 14% de los caninos y el 33% de los felinos duermen en las camas de sus dueños. En tanto, desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, sostienen que el 56% de las personas con mascotas les permite dormir en la habitación.



De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Clínica Mayo, dormir con estos animales no es la mejor idea.

El equipo de expertos, formado por psicólogos, neumonólogos y estadistas, analizó los hábitos de 40 adultos sanos sin trastorno del sueño, que tenían la costumbre de acostarse junto a sus perros. Los resultados demostraron que dormir con estas mascotas, sin tener en cuenta si estaban en la cama o simplemente en la habitación, empeoraba el descanso de las personas y llevaba a que muchas se levantaran varias veces durante la noche.



En concordancia con los resultados de la entidad estadounidense, una investigación elaborada por la CQ University de Australia concluyó que las personas que duermen con animales tardan más en dormirse que aquellas que no les permiten subir a la cama; aunque no encontraron grandes diferencias en cuanto a las veces que se despertaban, ni tampoco en la cantidad de horas de sueño.



Más allá de analizar la calidad del descanso, algunos expertos aseguran que el principal problema está asociado a los dueños que tienen algún tipo de alergia o problema respiratorio. “Las personas con alergias a los animales o asma no deben dormir con sus mascotas, ni tampoco permitirles la entrada en la habitación”, sostiene el alergista estadounidense Derek Damin.



Sin embargo, para muchas personas puede ser algo beneficioso. En este sentido, la directora del Northshore Sleep Medicine de Chicago, Lisa Shive, asegura que ciertos individuos se “sienten más seguros y calmados cuando su mascota duerme con ellos”.



Para aquellos que les permitan a sus perros o gatos compartir la cama, los expertos recomiendan poner el foco en la salud, tanto del dueño como del animal de compañía. En cuanto a las mascotas, es importante llevarlos al veterinario con regularidad para vacunarlos, desparasitarlos y mantenerlos limpios.