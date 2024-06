Descartan la razón genética como posible explicación a la extinción de los mamuts

Un estudio genómico confirmó que la extinción de los mamuts se dio por algún evento aleatorio y no por un motivo genético. Hasta la fecha, tenía cierto peso la idea de que estos animales estaban condenados a la extinción por su baja diversidad genética. “Podemos rechazar con total seguridad la idea de que la población era demasiado pequeña, y que estaban condenados a extinguirse por razones genéticas. Fue probablemente un sólo evento aleatorio lo que los mató, y que si ese evento aleatorio no hubiera sucedido, todavía tendríamos mamuts hoy”, aseguró el autor principal del estudio, Love Dalén, quién concluyó luego: “Lo que ocurrió al final sigue siendo un misterio. No sabemos por qué se extinguieron después de haber estado más o menos bien durante 6.000 años, pero creemos que fue algo repentino, y diría que todavía hay esperanza de descubrir por qué”.