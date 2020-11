Descubren tratamiento para revertir el envejecimiento celular

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y del centro médico Shamir, de Israel, aseguraron que encontraron una forma eficaz para detener el envejecimiento celular.

En un artículo publicado en la revista biomédica Aging, los científicos comunicaron que los tratamientos con oxígeno puro en el in­terior de cámaras hiperbáricas pue­den detener, en adultos sanos, el envejecimiento de sus células sanguíneas, e incluso revertir el proceso de en­vejecimiento, de modo que las células se van volviendo más y más jóvenes.

Los investigadores descubrieron que un único protocolo de tratamiento de tres meses con oxígeno en el interior de una cámara de presión es capaz de detener por completo dos de los principales procesos relacionados al envejecimiento y sus enfermedades: el acortamiento de los telómeros, situados en los extremos de los cromosomas; y la acumulación en el organismo de células viejas o que han dejado de cumplir su función específica.

Los expertos se centraron en las células inmunes obtenidas de la sangre de los pacientes, y descubrieron que después del tratamiento los telómeros no solo no se habían encogido, sino que se habían alargado hasta un 38%, mientras que las células senescentes habían disminuido hasta en un 37%.

El profesor de la Universidad de Tel Aviv que dirige las Clínicas Aviv en Florida, Shai Efrati, le dijo a The Jerusalem Post que el estudio indica que la base celular del proceso de envejecimiento puede revertirse. “Hoy en día, el acortamiento de los telómeros se considera el Santo Grial de la biología del envejecimiento”, afirmó.

“Los investigadores de todo el mundo están tratando de desarrollar intervenciones farmacológicas y ambientales que permitan el alargamiento de los telómeros. Nuestro protocolo de TOHB fue capaz de lograr esto, demostrando que el proceso de envejecimiento puede, de hecho, revertirse a nivel celular molecular básico”.

Efrati añadió que “da esperanza y abre la puerta para que muchos científicos jóvenes apunten al envejecimiento como una enfermedad reversible”.

Su socio en el Centro Médico Shamir, el director de Investigación Médica, Amir Hadanny subrayó que intervenciones como las modificaciones del estilo de vida y el ejercicio intenso han mostrado “algún efecto inhibidor sobre el acortamiento de los telómeros, pero el tratamiento con oxígeno hiperbárico es más efectivo”.

“En nuestro estudio, solo tres meses de TOHB fueron capaces de alargar los telómeros a un ritmo mucho más allá de cualquier intervención o modificación del estilo de vida actualmente disponible”, dijo Hadanny. Según el estudio, los cambios físicos fueron equivalentes a cómo estaban los cuerpos de los participantes a nivel celular 25 años antes. “No estamos, simplemente, frenando la caída, estamos retrocediendo en el tiempo”, añadió Efrati.

“El tratamiento con oxígeno mejoró la atención, la velocidad de procesamiento de la información y las funciones ejecutivas en los sujetos”, coincidieron los investigadores.