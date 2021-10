Descubren un posible planeta fuera de nuestra galaxia

Un equipo de astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian en Cambridge, Estados Unidos, hallaron un cuerpo celeste que podría tratarse de un planeta. La noticia se convertiría en un hecho histórico, en caso de confirmarse, ya que sería el primer planeta descubierto fuera de nuestra galaxia. Ubicado a 28 millones de años luz, más precisamente en la galaxia Messier 51, aseguran que este nuevo cuerpo posee el tamaño de Saturno.

“Estamos tratando de abrir un campo completamente nuevo para encontrar otros mundos mediante la búsqueda de candidatos a planetas en longitudes de onda de rayos X, una estrategia que hace posible descubrirlos en otras galaxias”, explicó una de las líderes de la investigación, Rosanne Di Stefano. Por otro lado recordó que hasta el momento ya han sido descubiertos más de 4.000 exoplanetas pero todos ellos se encuentran dentro de nuestra galaxia; la mayoría de ellos, a menos de 3.000 años luz de la Tierra. Para llegar a estos resultados, los investigadores buscaron descensos en el brillo de los rayos X recibidos de sistemas binarios compuestos por una estrella de neutrones o un agujero negro que extrae gas de una estrella compañera que orbita cerca.

Lamentablemente, ya se anticipó que no se podrá constatar en el breve tiempo si se trata o no finalmente de un planeta, ya que se necesitan más datos. Además, la gran órbita del planeta candidato volverá a cruzar frente al sistema binario, estiman, en unos 70 años. “Desafortunadamente, para confirmar que estamos viendo un planeta, probablemente tendríamos que esperar décadas para ver otro tránsito. Y debido a las incertidumbres sobre cuánto tiempo se tarda en orbitar, no sabríamos exactamente cuándo mirar”, sostuvo la coautora del estudio, Nia Imara.

A la par también se advirtió que el posible planeta mostró un pasado tumultuoso ya que habría tenido que sobrevivir a una explosión de supernova. “Sabemos que estamos haciendo una afirmación emocionante y audaz, por lo que esperamos que otros astrónomos la examinen con mucho cuidado. Creemos que tenemos un argumento sólido”, cerró al respecto la integrante del equipo Julia Berndtsson.