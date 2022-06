Desesperado pedido de ayuda para pagar la internación de un perrito de 3 meses

Rocío Nahir es la mamá perruna de un pequeño de apenas 3 meses, que ayer a la mañana tuvo que ser internado de manera urgente ya que vomitaba sangre y se encontraba débil. La joven, estudiante de primer de año de la Licenciatura en Fonoaudiología de la UNLP, solicitó ayuda a través de las redes sociales.

“Zimba es mi perro. Lo adopté hace 9 días de la calle. Es un perrito super amoroso y juguetón. El día de ayer lo noté raro y triste. Lo entré a casa porque lo sentía raro, por la madrugada se fue en sangre y no paraba de devolver”, contó la joven en su cuenta de Twitter y de Facebook.

Sin embargo, Rocío aclaró que no quiere que le regalen nada. Por ello, se le ocurrió rápidamente la idea de hacer sorteos para el Día del Padre, a lo cual otra joven le donó una picada con una cerveza como primer premio, y una señora una billetera. Los números cuestan $200 y $300.

Zimba se encuentra internado con suero y pañal en la Veterinaria de Hernández, ubicada en Avenida 31 entre 508 y 509. “Sinceramente soy una simple estudiante. No cuento con mucha plata que digamos, y mi tía me está ayudando a pagar los gastos de Zimba, lo hace de corazón y no sé cómo agradecerle eso”.

El primer día de internación costó $4.000, lo cual ya fue abonado por la joven y su familia. Hoy le realizaron análisis de sangre, mientras que seguirá internado al menos diez días más. El costo diario por internación es de $2.600. El perrito había sido abandonado desde un auto en plena Avenida 31, cuando la joven y su madre vieron la situación y decidieron rescatarlo.

Quienes deseen comprar un numero de la rifa, pueden comunicarse con Rocío a su celular: 221- 668 6121. Acepta transferencia bancaria mediante Cuenta DNI, Modo, Mercado Pago o en efectivo. El sorteo se realizará por Lotería Nacional, una vez que se vendan los cien números de la rifa.