Desesperado pedido de los vecinos del barrio La Loma

Desde hace nueve meses, una pérdida de agua está afectando a los frentistas de calle 37 entre 14 y 15, que han realizado varios reclamos a ABSA y ADA (Autoridad del Agua) pero no han recibido ninguna respuesta ni solución.

“Desde febrero estoy viendo una filtración al lado del cordón del frente de mi casa y me comuniqué con ABSA, pasa el tiempo, no pasa nada y vuelvo hacer reclamos. Entonces directamente me dirijo a ADA, el ente regulador, en calle 5. Me tomaron el reclamo; sigue pasando el tiempo y nadie se hace cargo. Vinieron dos inspectores, les pregunté cómo iban a manejarse, y me dijeron que sí, que ya estaba el reclamo hecho y que iban a venir a arreglarlo. Nunca vino nadie”, explicó una de damnificada.

Luego de esa situación, según comentó un vecino de la zona, “le dieron de baja y pusieron que el problema estaba resuelto”. “Entonces, me comuniqué en otro momento para seguir con los reclamos. Evidentemente los inspectores vienen, facturan y se van. El pozo ya cada vez es más grande”, agregó el frentista.

Es tanto el caudal que se junta que hasta se hizo un pozo con agua donde los pajaritos van a tomar agua. Lo que les preocupa a los vecinos es que, además de esta pérdida, ahora se le sumó otra a mitad de cuadra. “Ya es un desastre. Se va a formar verdín, alguien se va a patinar y va a haber una tragedia, porque pasa una bici o una moto o cualquier persona caminando y se va a matar. Entonces estamos tratando de que eso no pase a mayores”, detallaron.

Además, preocupan los autos que están estacionados en la vereda ya que corren peligro de algún accidente por la gran cantidad de agua. “El auto lo tengo que subir a vereda por precaución, lo cual también me preocupa porque me van a hacer una multa por estacionar en la vereda. Pero no me queda otra. Por eso lo aclaro, lo estacionó sobre la vereda para resguardo”, concluyó una de las frentistas afectada por la situación.