Destacan que no hay internet ni cable en 12 y 39

En una época clave de la conectividad, diferentes usuarios de Barrio Norte se quejaron con diario Hoy por falta de internet y cable desde hace un día. Pese a las incesantes quejas, aún no hay soluciones y el malestar crece, con el correr de las horas.

Según le afirmaron a este multimedio, el servicio de Cablevisiín y Fibertel se encuentra interrumpido desde hace 24 horas y pese a las respuestas de la empresa, en que están reparando el inconveniente, el enojo de los vecinos crece porque siguen sin poder usar el servicio.

"Es una vergüenza lo que hacen y encima no te dan respuestas claras. Se pasan la pelota constantemente, te hacen esperar media hora y no te dicen nada. Encima cobran precios irrisorios por un supuesto servicio de calidad y cuando tenés que trabajar, tenés que usar datos. Es una vergüenza", le dijo un vecino a diario Hoy. Por lo pronto la impaciencia crece y el problema no se soluciona.