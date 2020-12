Detectan en un cometa un elemento clave para la vida

Un grupo de investigadores de la Universidad de Turku, en Finlandia, detectaron fósforo sólido en el polvo del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, siendo la primera vez que se encuentran elementos claves para la vida en materia cometaria sólida.



De acuerdo al estudio publicado en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, este elemento podría desempeñar un papel más que importante en el origen de las moléculas biológicas.



Para comprender el alcance de este descubrimiento, hay que destacar que el fósforo es uno de los elementos incluidos en el acrónimo CHNOPS, que incluye los seis componentes claves para la vida en la Tierra: carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), oxígeno (O), fósforo (P) y azufre (S). Las combinaciones de estos elementos constituyen la gran mayoría de las moléculas biológicas del planeta, a la vez que representan casi el 98% de la materia viva de la Tierra.



Estudios anteriores han sugerido que este elemento, crucial para fabricar el compuesto que nuestras células utilizan para almacenar y transferir energía, es relativamente raro en todo el universo y sin él, la vida puede no surgir.



El hallazgo fue posible luego de analizar los datos del Analista de Masa de Iones Secundarios Cometario (Cosima) a bordo de la sonda espacial Rosetta, perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA).



Rosetta rastreó el cometa a unos pocos kilómetros de distancia entre septiembre de 2014 y septiembre de 2016 y recogió las partículas de polvo directamente en las proximidades del cuerpo celeste. Además, se tomaron imágenes de forma remota de dos blancos, los cuales fueron utilizados para seleccionar las partículas.



El nuevo hallazgo es importante para comprender cómo surgió la vida en la Tierra. El fósforo es fundamental para ello, pero si está atrapado en un mineral de apatita, es imposible de obtener. Lo mismo sucede si están en forma gaseosa.



Si bien ya se ha encontrado este elemento en otros cometas, esta es la primera vez que se detecta en partículas sólidas.

En un artículo de 1987, un grupo de investigadores aseguró haber hallado este compuesto en el cometa Halley, pero se trataba de fósforo atómico contenido en un mineral incierto y químicamente no disponible.



Luego, en 2006, la nave espacial Stardust de la NASA devolvió muestras del cometa 81P/ Wild. Los responsables de la investigación encontraron una sola partícula que contenía fósforo, que se encontraba asociada al calcio. Los científicos concluyeron que este fósforo estaba “probablemente contenido dentro de una partícula de apatita”, con lo cual tampoco estaba disponible.



En este sentido, Lehto aseguró que el descubrimiento permite demostrar que “los minerales de apatita no son la fuente del fósforo, lo que implica que el fósforo descubierto se produce en una forma más reducida y posiblemente más soluble”.