Turismo de aventura y campestre, otra opción para los platenses

Martín y Laura tienen dos hijos de 10 y 11 años, trabajos de oficina que pasaron a casa y un año que fue agotador en La Plata. Por eso decidieron que este verano la playa no será opción para la familia, y buscaron alternativas donde la conexión con la naturaleza y, sobre todo, la distancia de las aglomeraciones sean lo prioritario.



No es el único caso. Muchas familias platenses comenzaron a consultar en diferentes destinos que escapan a la típica opción de hotel, mar y noche en las ciudades. Rodrigo Inza, director de Turismo de la ciudad de Tandil, aseguró a diario Hoy que la mayoría de las consultas y reservas, hasta ahora, fueron para cabañas y actividades de aventura.



“Este es un público que busca tranquilidad, lugares al aire libre; en general llegan familias o grupos de amigos que buscan disfrutar más del día que de la noche. Hubo muchas consultas sobre alojamientos para complejos de cabañas o en la zona del campo”, manifestó Inza.



Así las cosas, en los primeros días de inicio de la temporada, se marcó la diferencia con años anteriores respecto a la elección de las actividades en Tandil. “La gente busca estar tranquila y para comer elige el cordón serrano. En la parte de aventura pueden contratar un guía que muestra algo diferente a lo acostumbrado”, especificó.



Por otra parte, en Necochea, una localidad que tiene la opción de playa y noche, también apostaron a reactivar muchas otras aristas para convocar a este tipo de familias que quieren descansar, pero con seguridad de no estar expuestos a contagios.



“Hay un parque donde se puede hacer caminatas, andar en bicicleta, montar a caballo; eso es muy elegido por las familias con chicos. También está la ribera del río Quequén, ese destino es muy consultado. Lo mismo ocurre con las termas, donde hay un casco histórico en el que se puede pasar el día y disfrutar de la gastronomía”, dijo a diario Hoy Marcela García, secretaria de Turismo de Necochea.



En esa localidad costera, una opción llamativa para los platenses y vecinos de la región que no están acostumbrados a los productos de mar es el Puerto de Quequén, donde hay puestos gastronómicos para todos los gustos.



“Cuando comenzaron a llegar los primeros visitantes, se destinaron a esas actividades. También hubo muchos llamados para preguntar sobre las diferentes propuestas, y casi todas iban en el sentido de buscar tranquilidad y alternativas donde no haya mucha acumulación de gente”, manifestó García.

Patricia y Sebastián, un matrimonio de 50 años que hace unos años comenzó a hacer salidas en bicicleta por La Plata, señalaron que la idea es cargar las bicis en su camioneta y poder mantener la actividad también en las vacaciones, que en su caso serán en la segunda quincena de enero.

“Lo rural tuvo un crecimiento importante. Se hicieron muchas consultas en ese sentido: preguntan si hay zonas para ir a pasear en bicicleta o a caballo a los pueblos que están alrededor de Tandil. Son localidades donde hay cerros, ríos, circuitos armados, es muy atractivo para quienes vienen de la ciudad”, marcó Inza.



La playa no es la única opción y los platenses lo saben. Por eso, muchos ya comenzaron a planificar el próximo destino con el fin de alcanzar el merecido descanso.