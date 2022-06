Día Internacional del Medioambiente: del caos que puede venir hasta las soluciones naturales

La Feria del Libro llegó a nuestra ciudad y esta no es una noticia menor. Serán nueve días de corrido para que grandes y chicos puedan visitarla y, por qué no, llevarse consigo un libro que los aleje de las pantallas que tanto nos invaden en estos tiempos. Además de contar con 95 puestos y más de 250 editoriales, también habrá charlas informativas de distintos tipos en las diferentes aulas del pasaje Dardo Rocha.

Una de ellas es la que dará Marisa Espósito, licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y que se dedica a lo que es gestión ambiental con soluciones basadas en la naturaleza. La licenciada dijo: “También trabajo en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, donde estamos implementando estas soluciones basadas en la naturaleza y estamos trabajando en la mejora de la calidad del agua y la conservación del recurso agua que es tan importante para nuestra población”.

“A mí me invitaron en el marco de La Feria a dar una charla que se va a estar realizando en el Aula Polivalente a las 17. La charla va a estar enmarcada en el Día Internacional del Medioambiente, que es este domingo 5 de junio. Por eso el enfoque va a estar relacionado con el ambiente, las problemáticas que estamos viviendo con el cambio climático y las soluciones generadas con la naturaleza. Es una herramienta que se está gestionando en el mundo para mejorar las acciones en favor de la protección del ambiente y para apalear o mitigar los efectos del cambio climático que tanto daño nos están haciendo”, se explayó la licenciada Espósito sobre el tema.

Los humedales naturales y los filtros macrófitas flotantes

“Yo me especialicé en el tema de los humedales naturales y los humedales construidos, que son una de las herramientas que se llaman basadas en la naturaleza y me interesa mostrar los efectos del cambio climático sobre estos ambientes, sobre todo los humedales naturales y los problemas que están generando para conservar el recurso más importante que tiene la humanidad: el agua. Estos humedales están sufriendo una devastación importante en el mundo y Argentina no está ajena a esta problemática, que se ve afectada por incendios (intencionales o no), urbanizaciones, por la agricultura y demás problemáticas” explicó Espósito y continuó diciendo: “Lo que me gustaría que se sepa y es en lo que voy a hacer hincapié en la charla, es sobre la importancia de conservar estos ambientes, las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos que ellos brinda a la humanidad y porque son tan importantes a la hora de apuntar acciones de conservación para restaurarlos y, como ya dijimos, mitigar los efectos del cambio climático”.

Espósito va a plantear las problemáticas ambientales actuales y su correspondiente solución basada en la naturaleza. Un ejemplo de estas soluciones son los “filtros de macrófitas flotantes”. “Son filtros que se utilizan con plantas acuáticas que también son para mejorar la calidad del agua pero también principalmente evitar el impacto que se está generando por la gran contaminación de los cuerpos de agua, que favorecen la floración de las cianobacterias”, comentó Marisa.

“Las cianobacterias son algas microscópicas que generan una toxina que se mezcla en cuerpos de agua continentales, de agua dulce, que es de donde se está extrayendo agua para el uso de la población. Esas, si bien son algas naturales y están en todos los cuerpos de agua, cuando se le aporta una cantidad de materia orgánica extraordinaria, que tiene que ver con los vuelcos cloacales, empiezan a proliferar y a crecer en demasía y lo que genera es problemas de eutrofización de los cuerpos naturales que terminan afectando las plantas potabilizadoras”, concluyó la licenciada.