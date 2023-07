Diario Hoy y Red92 siguen alegrando a los lectores y ya se fue otro monopatín

Una joven de La Plata se hizo acreedora de un monopatín al participar del concurso impulsado por el diario Hoy y la Red92, que en este caso tuvo en su consigna seguir la cuenta de Instagram del multimedio.

Gabriela Sanmillán tiene 22 años y está en segundo año de la carrera de periodismo, en la Universidad Nacional de La Plata, y se enteró del sorteo porque alguien lo había publicado y quiso probar suerte, siguió la consigna y comentó el posteo del premio, unas diez veces. Además, cuando se acercó a retirar su premio, visitó la redacción de calle 32, para empezar a viajar por las calles de la ciudad a bordo del vehículo eléctrico.

El concurso, para el cual se anotaron más de 5.000 personas, consistía en comentar, compartir o simplemente darle “me gusta” al posteo publicado por la cuenta oficial del multimedio en Instagram y Sanmillán resultó ganadora.

El premio estuvo auspiciado por los productos Parma, empresa que también había realizado el posteo del monopatín y abrió otra ventana para poder ganar.

Esta no es la primera vez que la firma y el diario generan un contenido de interacción con los lectores, ya que anteriormente, el mes pasado, también el diario había regalado otro monopatín para una jubilada del centro. Desde la gerencia de este multimedio se anunciaron nuevos premios y concursos para los próximos meses, ya que se viene el Día de las infancias y, también más adelante, el Día de la madre, en el mes de octubre. Todo con el propósito de seguir premiando a la fidelidad de los lectores y oyentes de la radio, que a través de distintas plataformas se suman a la iniciativa y prueban suerte.

En contacto con el diario Hoy, la afortunada expresó su felicidad de retirar el monopatín que se entregó en la Redacción de este multimedio, en calle 32 entre 3 y 4 de nuestra ciudad, “estoy muy contenta, y agradecida por este premio. La voy a usar para ir a la facultad, lo más probable, o para andar en la plaza con amigas. Y todo lo que conlleva las salidas que hago a diario. Me vino re bien porque siempre estoy de acá para allá, no paro. Me resultó raro la primera vez que lo probé, ya que nunca había andado en uno similar, sí en monopatín, pero nunca eléctrico. Pero es súper fácil y cómodo”.