Edelap lanzó una campaña para evitar estafas

Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, Edelap lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: Juntos nos cuidamos de las estafas.

Es por eso que brinda recomendaciones para identificar el fraude y no caer en la trampa. Las mismas se producen a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Es por ello, que se solicita a los usuarios de no compartir datos personales y consultar los canales oficiales.

Además, Edelap recuerda que, no realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal, no ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos. Tampoco ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados. Ni comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería. Y no solicita pagos a nombre de terceros.

Ante cualquier duda o consulta comunicarse al WhatsApp oficial de la empresa 221 6160116 es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones. Por otro lado, la única información que se pide es el Número de Identificación de Suministro (NIS) a través de los canales habilitados.

Los canales oficiales son: el Call Center 0800 222 3335 (Servicio técnico, disponible las 24 horas) y 0810 222 3335 (de Atención Comercial, de lunes a viernes de 8 a 18 hs y los sábados de 9 a 15 horas).