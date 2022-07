La pandemia aún no terminó. En la última semana hubo un aumento de 17,2% de infectados. Del 3 al 10 de julio se registraron 36 muertes por coronavirus y 31.845 contagios en el país.

“En estos momentos tenemos pocos pacientes internados por Covid-19, la mayor parte de los pacientes son positivos para Covid, pero están internados por otras cosas. Básicamente son pacientes con comorbilidades muy importantes o que están mal previamente, y que habitualmente tienen intercurrencias que justifican la internación y no el Covid en sí”, le dijo a diario Hoy Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

En esa línea, el especialista manifestó que “hay muchos contagios, pero afortunadamente el alto nivel de inmunización hace que la mayor parte de los casos sean leves. Ahora, cómo va a seguir esto es incierto. Porque en la medida que haya posibilidades de replicación viral, sobre todo en los países con bajos niveles de vacunación, hay riesgo de que aparezcan nuevas variantes, nuevos mutantes de agresividad y contagiosidad impredecible, como pasó con Ómicron”.

Y continuó: “Ómicron surge en África, y no de forma casual África tiene niveles de vacunación que son bajísimos, poblaciones hacinadas, poblaciones malnutridas y con bajo nivel inmunológico. En esas poblaciones el virus se va a replicar mucho más, y cuanto más se replica, más chances de que surjan mutantes. Esperemos que pueda completarse la vacunación en todo el universo y que esto tenga un curso distinto. En muchos países la inmunización es muy alta y por lo tanto los casos en su inmensa mayoría son leves”.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud de la Nación indicó que son 393 los internados con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (17 personas menos que la semana anterior), con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, del 43,8% en el país.

Sobre la situación en las UTI, el experto afirmó que “hemos vuelto a un déficit estructural”, y agregó: “Hay pocos profesionales y la pandemia, como hemos discutido muchas veces, exacerbó y desnudó ante la opinión pública el problema de la especialidad. Lamentablemente no se aprendió nada y ahora los problemas se han agudizado. Cada vez menos gente quiere hacer Terapia Intensiva y nadie ha hecho nada para mejorar la situación de los intensivistas, ni a nivel público ni a nivel privado. Se ha hablado mucho, he discutido en muchos niveles, esto lo he hablado con mucha gente y en la Terapia Intensiva no cambió nada”.

Cátedra en la UNLP

Sobre el proyecto para incorporar Terapia Intensiva como materia obligatoria en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, Dubin remarcó que “ha habido progresos. Por un lado, el Consejo Directivo aprobó el proyecto que nosotros presentamos para que pase a ser parte del plan de estudios y se constituya como cátedra. Esto me imagino que a la brevedad lo va a tratar la universidad y, como otro paso positivo, por primera vez hay cargos rentados”.

Asimismo, detalló: “Antes, de una forma casi testimonial, dábamos Terapia Intensiva para 50 estudiantes en un cuatrimestre. Ahora ya no tenemos cupo, la cursan todos los que quieren. En este cuatrimestre la estamos dando para casi 200 estudiantes. En el segundo cuatrimestre va a ocurrir lo mismo. Aquellos que la quieran cursar la pueden cursar, y son la mayoría de los estudiantes. Y ha habido nombramientos: un profesor titular, un profesor adjunto y dos jefes de trabajos prácticos. Esto es importante, por primera vez en Argentina hay un profesor titular de Terapia Intensiva”.