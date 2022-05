El barrio Nuevo Mercadito movilizado por la conmovedora historia de un niño

Bautista Villán tiene 13 años. Vive junto a su mamá, Daiana, y otros cinco hermanos en el barrio Nuevo Mercadito, una zona de La Plata ocupada por trabajadores que accedieron a viviendas que otorgó el estado detrás del Mercado Regional.

Cuando nació, a “Bauti” le diagnosticaron una patología que lo llevó a tener que convivir con una traqueotomía hasta los nueve años, cuando se confirmó que por su crecimiento y evolución ya estaba en condiciones de poder respirar sin ayuda ni asistencia.

La humilde familia de La Plata acudió al Hospital de Niños, en donde en su momento recibió una atención acorde, que con el paso del tiempo fue cambiando, según el relato emitido a diario Hoy.

“Cuando tenía tres meses le tuvieron que hacer la traqueotomía. En ese momento ya no podía respirar. Con el procedimiento evolucionó muy bien. Pero en el 2019 le sacaron el aparato y le dejaron la herida abierta”, comentó Daiana, la mamá, quien aclaró que “vivimos en una casa que tiene mucha humedad y él tiene secreción. Antes tenía una pensión por discapacidad, pero ahora ya no cuenta con ese beneficio”.

“En el año 2019 lo estudiaron para poder operarlo y cerrarle la herida. Pero al momento de la cirugía suspendieron el procedimiento. Me acuerdo que esto fue en el año 2019 cuando lo internamos en la sala 9 del Hospital de Niños. Desde allí le llegaron a poner todos los camisolines y lo prepararon para llevarlo al quirófano y realizarle el procedimiento que contempla cerrar la herida que le generó la traqueotomía”, describió Daiana, ante la atenta mirada del menor, quien mostró una gasa en el medio del pecho que le sirve para tapar el agujero que tiene en su cuerpo por las secuelas del anterior procedimiento. Oscar, el tío del nene de 13 años, observaba emocionado el relato de su cuñada en la esquina de 517 y 117 bis.

Este diario, en efecto, se puso en contacto con personal vinculado al área de comunicación de la dirección del Sor María Ludovica de La Plata, pero no se supo dar detalles del caso ya que fue atendido en el año 2019, cuando la dirección estaba a cargo de otros profesionales.

“Lo único que tienen que hacerle es cerrarle la herida. Les pido por favor a quienes me puedan ayudar que se comuniquen al 221-418-3724 y que me expliquen por qué no lo quieren operar”, concluyó Daiana, esperando una respuesta.