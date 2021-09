El Batman solidario se alejó del Hospital de Niños

Una mala noticia se confirmó este martes, ya que el Batman solidario no ayudará más al Hospital de Niños tras ocho años. El hombre murciélago de La Plata no brindará más ayuda tras ocho años de colaboración, luego de no estar de acuerdo con el manejo de las autoridades del nosocomio.

Tras dejar más de 3 millones de pesos en obras, Batman confirmó la noticia a través de un comunicado donde contó los detalles de lo trabajado y de su llamativa decisión: "Ahora sí, está todo en condiciones para poder dar vuelta la página y decir un hasta luego a mi querido Hospital de Niños, lugar que elegí para que este personaje escriba su historia. Solo realizaré las visitas a las familias internadas".