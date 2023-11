El Cura Brochero será el patrono de Córdoba

El oficialismo cordobés presentó un proyecto que busca nombrar patrono de Córdoba al padre José Gabriel Cura Brochero, declarado santo en el año 2016 en una ceremonia en el Vaticano encabezada por el Papa Francisco. José Gabriel Cura Brochero nació un 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero. El 4 de noviembre de 1866 recibió la orden sacerdotal y desde entonces se destacó por su labor pastoral, la ayuda social y por ser defensor de los derechos de los pueblos originarios en Traslasierra.

“Lo hacemos con profundo respeto hacia aquellos que no comparten esta creencia o que siguen otros valores religiosos. Estamos convencidos de que invocar la protección de quien, tanto para católicos como para no católicos, fue un ejemplo de servicio y amor al prójimo, no debería ofender ni molestar a nadie”, fundamenta el proyecto.

El objetivo del proyecto es destacar el valor que una parte significativa de la población de la provincia atribuye al padre Brochero, desde una perspectiva de fe religiosa, publicó El Doce. De esta manera, el cura se transformará en santo protector de Córdoba.