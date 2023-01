El drama de la falta de agua en Tolosa: “Nos tratan como a vecinos de cuarta”

En medio de una ola de calor que hasta derivó en un alerta amarilla por su nivel de afectación, decenas de vecinos de Tolosa están sin agua hace días y relataron el drama que implica pasar los días sin el servicio.

Según señalaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa, las casas afectadas se ubican desde 532 a 520 y de 1 a 122, pero también de 526 a 520 y de calle 1 hasta 7; incluso en la zona de Ringuelet han expresado sus reclamos por el mismo problema.

“La situación es muy jodida. Estamos cansados de estar con esta problemática del no cumplimiento del servicio de ABSA”, señaló Eduardo, un vecino de la zona.

Los frentistas presentaron notas denunciando la situación ante la Autoridad del Agua y la Defensoría del Pueblo. “Toda la situación es una desidia total, es como si fuéramos vecinos de tercera o cuarta categoría”, lamentó.

“Esto no es de ahora, viene de hace años. La empresa no cumple con el servicio, es una vergüenza”, señalaron.

Entre los tolosanos la situación se repite y muchos tuvieron que recurrir a la compra de bidones para abastecerse. “Terrible y con 40 grados de calor. Soy de 527, 120 y 121, no tengo agua ni para tomar, soy jubilada ¿cuántos bidones podría comprar? Increíble, inhumano”, señaló una vecina.

“Es mucho el gasto, la cuota mensual más los bidones. Una barbaridad. No se puede lavar ropa, el lavarropas automático se para”, lamentó Mirta, otra residente de Tolosa. Laura, una frentista de la zona de 521 y 116 denunció que hace más de 15 días que hay poca presión, por lo que no sube agua al tanque y no pueden contar con el servicio.

Por su parte, Adrián señaló: “Es espantoso. Desde diciembre vengo con problemas de agua. Hice reclamos, me respondieron pero ninguna solución. Hoy volví a escribirles. Mi tanque, seco”.

“Vivo en 3 y 528 no tengo agua desde las 8 hasta las 00; cuando hay, tardo media hora en llenar un balde. Tengo reclamos de todos los meses, ya no me atienden. Ya hemos roto dos bombas de agua, debe hacer un año que el agua no sube a los tanques”, señaló otra vecina.

Diario Hoy dio cuenta en los últimos meses de muchos casos en los que los vecinos de La Plata sufren el drama de vivir sin agua y, para peor, ocurre en una época del año en la que el calor golpea con fuerza, en especial a bebés y ancianos.