El drama sin fin: vecinos de La Plata están sin agua desde diciembre

El drama de la falta de agua en la ciudad no se terminó con el verano y las olas de calor, sino que se mantiene, y para muchos vecinos es una pesadilla de cada día. Ese es el caso de Luz, una vecina de 20 entre 69 y 70, quien, desde diciembre, sufre el problema de la falta de servicio.

“En el barrio es que hay muy poca presión, porque estamos muy alto, entonces ya de por sí deberíamos tener más presión y esa presión no nos la da la empresa, entonces no nos llega directamente el agua. Es un problema que tenemos hace muchos años, pero que se agravó desde aproximadamente diciembre del año pasado. No tenemos nada de agua”, relató a diario Hoy.

A eso, agregó que tuvieron que recurrir a traer agua de las casas de amigos y familiares, ya que ni siquiera podían recurrir a otros vecinos. “Nos llenamos las cisternas, pero se ha hecho ya moneda corriente llenarla manualmente y lo que ocurre es que es un barrio en el que hay muchos vecinos que son mayores y tienen que estar llenando la cisterna manualmente con lo cual se arruinan la espalda, ya tienen problemas porque son grandes y encima estar cargando peso, lastimarse por esto”, lamentó.

La vecina señaló que desde la empresa ABSA les prometieron enviar una cuadrilla, pero eso no ocurrió, sino que solo quedó en promesas. “En marzo, directamente estuvimos todo el mes sin agua y empezaron a aparecer camiones cisterna, parecía que iba a ser esta la situación normal hasta que volviera el frío, que iba a bajar el consumo del agua, pero la verdad es que volvió el frío y la situación no mejoró nada”, dijo.