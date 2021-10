El Museo de Ciencias Naturales vuelve a abrir sus puertas

El Museo de Ciencias Naturales, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad, tiene todo preparado para volver a encontrarse de manera presencial con el público. A partir del próximo viernes 8 de octubre abrirá los días sábados, domingos y feriados de 14 a 18 horas. Las entradas son limitadas y se pueden adquirir a través del sitio web del establecimiento.

—¿Cómo surge la decisión de volver a abrir?

—Desde que se aprobó un protocolo para museos en la provincia de Buenos Aires. Hace un año estamos trabajando. No teníamos todo el personal que necesitábamos tanto docente como no docente. En ese aspecto la Universidad fue prudente y ahora con la situación sanitaria mucho mejor y con el avance de la vacunación es que aprobó el protocolo que nosotros presentamos.

—¿Qué se siente frente al encuentro con el público de forma presencial?

—Es una gran alegría porque la experiencia presencial es insustituible. No obstante, durante toda la pandemia hemos estado muy conectados con el público. Destaco la labor realizada por los guías del museo y por el equipo educativo. Han trabajado durante toda la pandemia incesantemente produciendo más de 30 videos, actividades lúdicas educativas para todas las edades. Han acompañado en forma personal a los niños, niñas y adolescentes del taller del TEA (Transtornos del Espectro Autista).

Se realizaron todos los meses visitas virtuales. Para los adultos también hemos estado en contacto por medios radiales, por distintas actividades conjuntas con otros museos y otras instituciones, ciclos de conferencias. En todo momento estuvimos activos. Se han dado cursos de ilustración científica. El museo siguió viviendo y comunicándose, solo faltaba la actividad de recibir al público.

—¿Cómo son los cuidados para la reapertura?

—Como en todo espacio cerrado hay que ingresar con barbijo y mantener la distancia entre distintas burbujas. En esta primera etapa no vamos a recibir contingentes grandes, grupos turísticos. La apertura va a estar dirigida a la familia, a grupos reducidos, a grupos de amigos. Los baños han sido remodelados. Todo está en condiciones. El protocolo que nos aprobaron contempla un aforo que nosotros en una primera etapa calculamos en unas 100 personas por hora. Los guías van a estar con máscaras y con micrófonos. No va a haber visitas guiadas tradicionales, sino que va a ser un circuito unidireccional para que la gente no se cruce y no se choque.

—¿Con qué novedades se van encontrar los visitantes?

—En pandemia pudimos terminar con la remodelación de una de las salas, la primera de las salas de paleontología dedicada a la primera etapa de la vida en la Tierra que se llamó Precámbrico y duró unos cuatro mil millones de años. Hay una proyección que conjuga arte y ciencia con imágenes. Después sigue el circuito con los fósiles de la Era Mesozoica que es la edad de los reptiles, la Era Cenozoica, que es la era de los mamíferos, y luego el recorrido regresa por las salas de invertebrados y vertebrados acuáticos.

Hemos dado a ese circuito una unidad temática que hemos llamado “los gigantes del museo” o “el gigantismo en la naturaleza”, que nos lleva a pensar porqué en algunas etapas han aparecido esas formas gigantes que hoy ya no hay. Tenemos en forma terrestre los elefantes y en la forma marina la ballena azul que es el mayor (animal) que haya existido en la Tierra, más grande que los dinosaurios.