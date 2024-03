El Pentágono confirmó que Estados Unidos no encubre información sobre vida extraterrestre

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), que desde 2022 se encarga de estudiar los supuestos avistamientos de ovnis y otros fenómenos aéreos, publicó un informe que confirma que el gobierno estadounidense no está guardando ningún tipo de información sobre vida extraterrestre. Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa, le entregó este documento al Congreso que había solicitado mayor información sobre este tópico ante los rumores que habían cobrado cierta relevancia en este último tiempo. “Hasta la fecha, AARO no ha encontrado evidencia verificable para las afirmaciones de que el gobierno de los Estados Unidos y empresas privadas tengan acceso o hayan hecho ingeniería inversa con tecnología extraterrestre”, detalla el comunicado publicado.

De esta manera, a grandes rasgos, el informe da cuenta de que no existen por lo pronto, según lo analizado por Estados Unidos, pruebas de que en el planeta haya evidencia clara e inobjetable sobre vida extraterrestre. “Los esfuerzos de investigación determinaron que la mayoría de los avistamientos fueron el resultado de la identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios. Aunque muchos informes de fenómenos anómalos no identificados permanecen sin resolver, la evaluación de AARO indica que si se hubiera dispuesto de datos de calidad adicionales, la mayoría de esos casos también se habrían identificado y resuelto como objetos o fenómenos ordinarios”, agrega el documento.

Esta publicación resultó ser la primera parte, dado que un segundo volumen será publicado más adelante: “El volumen II se publicará de acuerdo a la fecha establecida en la Sección 6802 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 y proporcionará un análisis adicional sobre la información aún no asegurada y analizada, entrevistas aún no realizadas, y vías adicionales de investigación aún no completadas en la fecha de la publicación del volumen I”.