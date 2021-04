El sistema de salud en alerta roja: peligra la atención de otras enfermedades y tratamientos

Al igual que en Europa, la segunda ola de coronavirus llegó al país con una fuerza mucho más avasallante que la primera. Como viene informando diario Hoy, los casos de Covid-19 aumentaron de manera exponencial en lo que va del 2021.



Ya sea por el regreso de la presencialidad educativa o el relajamiento de la población, el número de infectados pone en jaque al sistema sanitario de la región, que lucha día a día con el faltante de recursos para hacer frente al “vendaval” epidemiológico.



Ante la alerta de un posible colapso del sistema de salud, la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (Raiis), destacó la importancia de implementar medidas para reducir la transmisión comunitaria del virus mientras se avanza con la vacunación.



“Si se pusiera colores a las alertas, como ocurre en muchas problemáticas sanitarias, de mantenerse esta tasa de contagio, la proyección sería una alerta totalmente roja. De profundizarse esta situación, muchos habitantes se quedarán sin el derecho a una atención digna”, alertó la doctora María Soledad Santini, investigadora del Conicet y presidenta de la Raiis.



En este sentido, la profesional aseguró que el colapso sanitario sería una situación crítica no solo para los pacientes con coronavirus, sino para las personas que conviven con otras enfermedades y tratamientos.



“Un sistema colapsado es un sistema que se paraliza. Si una persona debe ser intervenida por un problema menor, si el tiempo pasa y no es atendido, hay una alta probabilidad de que ese problema se agrave. El colapso del sistema repercute negativamente sobre todas las demás problemáticas sanitarias.

En Argentina, tenemos otras endemias como epidemias que debemos contener, y es exactamente el mismo sistema el que lo atiende”, agregó.



Desde la entidad pidieron unificar los criterios y convocaron a la sociedad a redoblar los esfuerzos de cuidado, “dejando de lado actitudes de individualismo”. “Sabemos que hay hospitales públicos que siguen sumando salas para atender a pacientes con Covid-19, pero lo importante es entender que el insumo crítico no es el equipamiento, sino el conocimiento de los distintos profesionales que conforman el sistema sanitario y que deben transitar años de estudios para poder afrontar estas tareas”, sostuvo la especialista.