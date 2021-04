Hola, mis queridos lectores. Me encanta comenzar el sábado compartiendo esta sección de gastronomía que nos brinda el diario Hoy.



Aromas de infancia. Tardes de merienda en familia. Cuando cerrabas tus ojos con cada bocado. Las épocas que dejaron huellas en nuestra memoria, huellas imborrables.



Al menos una tarde puede volverse a sentir. Los miguelitos y los pancitos de leche son parte de la herencia pastelera argentina, de esas cosas ricas que podías conseguir en cualquier panadería. Aún hoy hay quien las elabora, pero ya no con la misma calidad.

Además, si lo elaboran ustedes, no tendrán ningún aditivo ni conservante, rico y más sano .



Es un buen momento entonces para rescatar la tradición y volver a disfrutar de estas delicias. Una receta muy fácil con pocos ­ingredientes, en dos horitas van a poder tener listas estas facturas para la merienda. Pueden hacerla con los más chicos de la casa, amasar es una de las cosas que más les gusta a los pequeños.

Ingredientes (Salen 4 docenas)



450 cc de leche

50 gramos de levadura

1 kilo de harina 000 o 0000

2 cucharaditas de sal (10 g)

150 gramos de azúcar

2 huevos

1 cucharada de miel

Esencia de vainilla o ralladura de limón a gusto

Para rellenar



500 g de dulce de leche repostero

500 g de crema pastelera

250 g de azúcar impalpable para espolvorear

Preparación

Disolver la levadura con 100 cc de leche tibia, una cucharada de harina, batir y dejar reposar. Colocar la harina en forma de corona previamente cernida con la sal.



En un bol mezclar la leche restante, el azúcar, los huevos, la miel, vainilla, disolver mezclando bien todos los líquidos. En el centro de la preparación hacemos un hueco y colocamos el fermento previo y le agregamos los líquidos. Amasar hasta formar un bollo, agregar la manteca blanda, amasar por 10 minutos. Tiene que quedar una masa tierna, pero que no se pegue en las manos, siempre tengan cerca un bol chiquito con harina extra.



Una vez que amasamos, colocamos en un bol aceitado o con manteca, lo cubrimos con una bolsa, papel film o un lienzo y lo dejamos leudar una hora. Mientras tanto, pueden hacer la crema pastelera.



Una vez leudada, desgasificamos bien, bajando con las manos la masa, amasamos nuevamente unos minutos y cortamos porciones o bollitos, lo ideal es pesarlo de 40 gramos para que salgan todos iguales, pero si no cuentan con balanza, a ojo de buen cocinero les tienen que quedar todos iguales. Los van colocando sobre una placa enmantecada, uno al ladito del otro, así conservan la humedad. Pincelar con huevo batido y dejar leudar.



Para los pancitos de leche, colocar en una manga la crema pastelera, formar círculos sobre los bollitos ya leudados, espolvorear con azúcar en el centro y llevar a horno fuerte, precalentado a 200 grados, unos 20 minutos .



Para los miguelitos, formar los bollos, hornear sin pincelar con huevo. Una vez fríos, cortar con tijera la superficie, rellenar con dulce de leche o crema pastelera, espolvorear con abundante azúcar impalpable y a ser muy felices, con un rico mate no hay quien pueda resistirse.

Tips

- Disolver la levadura y hacer el fermento previo para todas las preparaciones nos acelera el proceso de leudado.



- Agregar la manteca al final del amasado, y siempre blanda.



- El horno siempre tiene que estar precalentado.



- Los pancitos se pueden mantener en el ­freezer sin rellenar, retirar el día que los necesiten, descongelar, rellenar y utilizar (también pueden darles unos minutos de horno antes de rellenar).



- Con la misma masa pueden hacer tortitas alemanas: estirarla, cortar con un vaso o cortante redondo, colocar en una placa, cubrir con crema pastelera, dejar leudar, pincelar con huevo, cocinar 20 minutos, espolvorear con abundante azúcar impalpable.