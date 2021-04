Hola, mis queridos lectores. Me encantan nuestros sábados en esta hermosa sesión de gastronomía que nos brinda diario Hoy.



La propuesta que les traigo en este día les va a encantar, porque además de ser fácil, rica y económica, no van a tener que lavar los platos. Una propuesta ideal para compartir: Finger Food.



Este nuevo movimiento culinario nos plantea presentar comidas exquisitas en formato de bocado que podemos comer utilizando los dedos.



El concepto nos invita a ser creativos y jugar con los colores, mezclando diferentes texturas y sabores en una misma presentación. Está bueno saber limitarnos a tres ingredientes por bocado para no excedernos, y es perfecto para reuniones formales e informales, incluso con pocos ingredientes (que podemos frizar para utilizar más adelante) podemos lograr platos distintos a los de todos los días.



Te voy a dejar estas preparaciones que te prometo que te salen o te salen, lo comprobé con una cervecita cuando terminamos de sacar las fotos para esta receta.

Croquetas de bechamel espinaca y queso

Ingredientes

cebolla 1

harina 60 gramos

leche 500 cc

manteca 60 g

laurel c/n

nuez moscada, sal y pimienta a gusto

Aceite cantidad necesaria

Dientes de ajo 2

Espinaca 1 atado

Harina 100 g

Huevos 4

Pan rayado cantidad necesaria (aprox 300g)

Queso rayado 15 g

Preparación

Preparación de la salsa



En una olla calentar la leche con la cebolla y el laurel, llevar a hervor y dejar infusionar fuera del fuego.



Por otro lado, en una olla pequeña o sartén hacer un roux: para esto fundir la manteca, luego agregar la harina y cocinar revolviendo constantemente con batidor. Dejar enfriar, volcar la leche caliente sobre el roux frío, llevar a fuego y cocinar luego del hervor durante 2 minutos.



Condimentar y reservar.



Preparación de la croqueta



En una sartén colocar el aceite, agregar el ajo y la espinaca previamente lavada y cortada gruesa, cocinar por un minuto, escurrir, mezclar con la salsa bechamel que hicimos previamente y el queso rallado.



Colocar en una placa con film y enfriar, formar las croquetas, pasar por harina; luego por huevo batido y después por pan rallado, llevar a frío y cuando estén bien firmes freír en abundante aceite caliente.

Pinchos de pollo

Ingredientes

1 suprema

sal y pimienta a gusto

Pan rallado para empanar cantidad necesaria (aprox 400 g)

Semillas de sésamo 50 g

Huevos 3

Aceite para freír

Harina 100 g

Preparación

Cortar en tiras el pollo, salpimentar, pasar por harina, pasar por huevo y luego por la mezcla de pan rallado y sésamo.

Llevar a frío, una vez que están firmes freír en abundante aceite caliente.

Bastones de muzarella

Ingredientes

Mozarela dura 500 g

Harina 200 g

Huevos 3

Pan rallado 300 g

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Cortar los bastones de mozarela del tamaño deseado, pasar por harina, luego por huevo y después por pan rallado. Llevar a frío, luego de unos minutos, freír en abundante aceite caliente.

Tips

Lo ideal es tener todas las croquetas bien frías antes de cocinarlas.



El aceite debe estar bien caliente. Pueden permanecer frizadas durante 6 meses como máximo, teniendo así la opción de poder prepararlas con anticipación para el evento que necesiten.



Para llevar a la mesa: servir las croquetitas calientes, acompañadas con las salsas que más te gusten, por ejemplo la de queso crema y ciboullete.