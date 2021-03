Hola mis queridos lectores, nos encontramos nuevamente como cada sábado en este espacio hermoso que nos brinda diario Hoy.

Les traigo una receta muy tradicional, me llena de muchos recuerdos de mi infancia. La empanada gallega me remonta a mis 8 o 9 años cuando la madre de mi mejor amiga Patri, en Gorina donde vivíamos algunas quintas de por medio me invitaba a comer y preparaba la única, increíble y deliciosa empanada gallega. Ella le agregaba cuadraditos de papas; hasta hoy nunca probé una más rica. La comida casera tiene historia, vivencias, esos momentos compartidos que increíblemente pasan los años pero en una receta heredada te trasladás en el tiempo. ¡Espero les guste!



La empanada gallega es en realidad lo que en Argentina llamamos “tarta”. No es la típica empanada, pero conserva su nombre, tal como el original, para hacerle honor a su origen: Galicia, donde la llaman así. Existen de diferentes versiones según la región, de bacalao, de cerdo, pollo y también con chorizo colorado y sardinas.

En Argentina la preferida a la hora de las celebraciones de Pascua es la de atún, una opción rica y fácil de preparar que además podés comer todo el año.

Ingredientes

Masa (rinde dos tartas de 20cm o una de 26 cm de diámetro)

500 g de harina

20 g de levadura de cerveza

1 cucharadita de pimentón

2 huevos

50 cm3 de aceite de oliva

100 g de manteca

Sal

100 cm3 de agua



Para el relleno

2 cebollas grandes

2 morrones rojos

2 latas de atún

1 dedalito de azafrán

2 huevos duros

Aceitunas 100 g

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Preparación

Para la masa

Colocar la levadura en un bol, agregar 1 cucharadita de azúcar y una de harina. Agregar el agua tibia, mezclar, dejar espumar unos minutos. Agregar el aceite, los huevos, la manteca, por último la harina con la sal y formar un bollo tierno. Dejar descansar.



Saltear la cebolla con el morrón, en un poco de aceite. Condimentar con sal, agregar el dedalito de azafrán.



Retirar del fuego, agregar el atún en trozos, mezclar y dejar enfriar. Agregar los huevos, las aceitunas, salpimentar.



Cubrir una tartera de 24 cm de diámetro con ¾ partes de la masa, distribuir la mezcla de atún, tapar con el resto de masa y hacer un repulgue con sus bordes.



Hornear hasta que la masa esté cocida, unos 30 minutos.

Consumir caliente o fría

Tips

La tarta llamada “empanada gallega” se puede comer caliente o fría.



Para que se estire más fácil es recomendable dejar descansar la masa un ratito.



Siempre precalentar el horno a 180 grados.



Por supuesto, con el mismo relleno de la tarta se pueden hacer empanadas propiamente dichas o cualquier otra tarta