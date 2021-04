Rosca de bollitos almendrados

Hola, mis queridos lectores, estoy muy contenta como cada sábado de encontrarnos en este espacio hermoso que nos brinda el diario Hoy.



En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, además de una gran receta, una gran experiencia de la que tuve la oportunidad de ser parte gracias a mi amigo el periodista Belisario Martínez.



En esta oportunidad, la gastronomía me llevó a un lugar diferente; esta vez llegué a donde la comida muchas veces falta.



Beli me comentó la historia de María Díaz Pantoja, quien abrió las puertas de su casa para convertir parte de su vivienda en una asociación civil que casi no recibe ayuda por no pertenecer a ningún partido político; María nos contó que decidió no levantar banderas políticas y llevar su merendero adelante con el apoyo de quienes se solidaricen con su causa.



Yo, por mi parte, elegí amasar mis roscas de Pascuas para que muchas familias puedan merendar. Nos fuimos a 88 entre 16 y 17, al barrio Altos de San Lorenzo, donde María tiene su merendero. La energía y vocación que nos transmitió me hizo volver emocionada y con la piel de gallina, porque una situación que para algunos es tan cotidiana para ella era muy difícil, como pensar en las viandas de mañana.



Les dejo una frase de ella que todavía me da vueltas en la cabeza: “No hay rico ni pobre que no pueda ayudar con algo. Cada aporte hace la diferencia”.



Pueden encontrar a @Todos_porunasonrisa en Instagram, o “Todos Por Una Sonrisa” en Facebook. Les dejo sus redes para que puedan conocer el merendero y acercar lo que puedan, comida, abrigo o ayuda voluntaria para que muchas familias tengan un plato de comida.

Ingredientes

Fermento

Levadura, 50 g

Harina, 100 g

Leche tibia, 180 cc



Para la masa

Harina, 500 g

Azúcar, 120 g

Miel, 1 cda. sopera

Huevos, 2

Manteca, 100 g

Ralladura / vainillín



Para la crema pastelera

Leche, 700 cc

Azúcar, 300 g

Fécula de maíz, 70 g + 50 g de harina

Vainillín



Relleno

Crema pastelera, 250 g

Almendras tostadas, 100 g

Canela (si te gusta)

Preparación

Disolver la levadura en la leche tibia. Añadir la harina, batir bien, cubrir y dejar fermentar.



Colocar la harina en un bol e incorporar en el centro el azúcar, los huevos, la miel y comenzar a formar el bollo mezclando todos los ingredientes.



Por último, agregar la manteca blanda y amasar por 10 minutos.

Cubrir y dejar que duplique su ­volumen.



Dividirla en porciones de 70 gramos. Si no tenés balanza, tratá de que todos queden del mismo tamaño.



Cubrir y dejar descansar unos 20 minutos.



Relleno

Mezclar la crema pastelera con las almendras y la canela. Estirar cada bollito de masa, ubicar un poco del relleno en el centro y encerrarlo.



Crema pastelera

Colocar en una cacerolita la mitad de la leche y llevar a hervor.

Aparte, cernir la fécula con la harina y mezclar con el azúcar, agregar los huevos y el resto de la leche y mezclar enérgicamente para que no queden grumos o pasar por tamiz.



Cuando rompa hervor la leche, unir las dos preparaciones y volver al fuego a cocinar hasta espesar, agregar vainilla colocar en manga, y lista para usar.



Armado

Acomodar los bollitos sobre una placa enmantecada, uno junto al otro y en forma circular para formar la rosca. Cubrir y dejar que duplique su volumen.



Pintar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 160°C durante 5 minutos. Retirar.



Abrillantar con almíbar, cubrir con crema pastelera y terminar con almendras tostadas.



Opcional: agregándole nueces y cerezas abrillantadas queda riquísima.