El talle único, el problema del 80% de los argentinos

La ONG “AnyBody Argentina”, un actor clave en la promoción de la Ley Nacional de Talles, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Talles 2020. Sobre un total de más de 8.000 participantes, el 80% afirmó que no encuentra la ropa que desean en talle único. Asimismo, y como esta situación se volvió “normal”, al menos en los últimos ocho años en los que se viene desa­rrollando el estudio, el 65% además dijo tener problemas para encontrar ropa de su talle.

Con el objetivo de relevar cuáles son las sensaciones al adquirir indumentaria y calzado, “AnyBoy” impulsa anualmente la encuesta desde las redes. Se trata de una ONG que es parte del movimiento global “Cuerpos en riesgo de extinción”, que busca transformar la cultura visual actual y la sociedad para incluir la gran diversidad de cuerpos.

Mercedes Estruch, de “AnyBody Argentina”, afirmó a diario Hoy que el balance de los resultados de este año se parece mucho al de los años anteriores. “El 45% de las personas siente tristeza a la hora de no encontrar ropa y eso le lleva a cuestionarse su cuerpo. Entonces, no encontrar ropa no solo es un problema de acceso a la indumentaria sino que repercute en la salud mental y emocional de las personas. Y, en ciertos grupos, puede ser un desencadenante a desarrollar ciertos trastornos”, dijo.

Casi un 95% de quienes respondieron la encuesta son mujeres. A este respecto, Estruch señaló que esto se debe a “la presión social” que pesa sobre el género “de corresponder con ciertos estándares de belleza. Los hombres no suelen tener tanto problema para conseguir indumentaria, excepto que su cuerpo sea muy grande, es decir, que sean gordos. Pero normalmente tienen una tabla de talles mucho más amplia disponible, a diferencia de las mujeres”.

Es destacable que el 56% de los encuestados indicó que los jeans o pantalones son el tipo de ropa que trae más dificultades, sobre todo del talle 44 al 52. Del mismo modo, la encuesta también indagó sobre la cuestión del calzado. En cuanto a los calzados, casi un 25% indicó que tiene dificultades para encontrar talles, sobre todo en mujeres para encontrar talle a partir del número 40.

A casi un año de la aprobación de la ley

La denominada Ley de Talles (formalmente, Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria) fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019. Sin embargo, a pocos meses de cumplirse un año, su aplicación dista de ser la esperada.

“La ley se iba a reglamentar a inicios de año pero ocurrió una pandemia mundial. Esto generó un aplazo y, entre lo más importante, se retrasó el estudio antropométrico. Sin ese estudio muchas de las cosas que la ley propone no se pueden hacer”, detalló Estruch. El estudio antropométrico que está siendo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) brega por adecuar los talles a las medidas reales de los argentinos. La Ley de Talles únicamente podrá reglamentarse e implementarse tras la finalización este estudio.

“No se va a poder avanzar mucho hasta que eso concluya. Se estima recién va a estar el año que viene. Esto nos tiene un poco preocupadas”, concluyó la referente.