Emoción por la llegada de turnos de vacunación para los más chicos

Los teléfonos de madres y padres de La Plata se llenaron de mensajes de felicidad con la recepción de miles de turnos para vacunar contra la Covid-19 a los niños de 3 a 11 años desde el próximo martes.

La notificación del programa Vacunate PBA llegó a los celulares y la alegría y los festejos no tardaron en replicarse en los chats de la familia, los amigos y los colegios.

“La verdad es que nos da una tranquilidad enorme saber que ya le van a dar la primera dosis. Se habló con el pediatra y dio el visto bueno, así que hay más seguridad. Igualmente, hay que seguir cuidando a los más pequeños siempre”, dijo a diario Hoy, Araceli sobre la llegada del turno para sus pequeñas sobrinas.

Por su parte, María Claudia, madre de tres menores dijo a este multimedio estar “muy feliz de recibir ese mensaje tan esperado” y señaló que “es una sensación de que todo está volviendo a una casi normalidad. Confío en el plan para todos, a pesar de sentir algo dentro de mí, de miedo, al no saber qué le están colocando, pero como mamá presiento que es bueno para ellos. No quisiera estar en ninguna situación extrema con mis hijos por no haberlos vacunado”.

Martín, padre de un pequeño de 6 años dijo a diario Hoy que en menos de una semana llegó el turno para su hijo y “casi al mismo tiempo, en los grupos de padres del colegio empezaron a llegar las mismas noticias de sus compañeros, para la misma fecha”.

“Había festejo y también nerviosismo porque no es lo mismo poner el cuerpo uno como adulto que decidir por un hijo. Él sabe lo que significa la vacuna para él y para sus familiares, pero uno es quien pone la determinación y frente a eso nos dio cierta tranquilidad que tenemos amigos médicos, pudimos consultarles y nos dieron certezas de que estaba todo bien. Estamos muy contentos”, celebró el joven padre.

En el medio, hubo muchísimas consultas a los pediatras por parte de las familias para poder anotar a los chicos con mayor seguridad ya que los avances científicos son tan rápidos que entraron en dudas, que los profesionales dejaron descartadas.

“Estamos realmente muy contentos, es un alivio porque solo quedaba mi hija sin vacunar, que tiene 5 años. Al principio entramos en cierta duda, porque cuando era para no-sotros no lo dudamos, pero al estar los chicos involucrados se generan algunos temores, algo que pasó a todas las familias que conozco. Pero la pediatra nos explicó todo lo que preguntamos y la anotamos con tranquilidad”, dijo Soledad a este multimedio.

“Por mi parte, junto con mi pareja, sentimos mucha tranquilidad desde el principio porque entendemos que esta es la única salida de la pandemia. Cuando anotamos al nene ni lo dudamos, pero igualmente le avisamos a la pediatra para tener su opinión y nos dijo que lo anotemos sin problemas. Realmente es un alivio y podemos pensar en que el año que viene será mejor que los dos que pasamos”, relató por su parte Lucas.