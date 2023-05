En el 2029 podría llegar a la Tierra el primer mensaje extraterrestre

El momento de recibir el primer mensaje extraterrestre quizás esté más cerca de lo que pensamos. De acuerdo a la conclusión de Reilly Derrick y Howard Isaacson, de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, podría llegar a la Tierra en el 2029. Según un artículo recién aparecido en Publications of the Astronomical Society of the Pacific, los investigadores ya determinaron hasta qué estrellas ya llegaron nuestras emisiones de radio más potentes y cuándo, en caso de ser escuchadas, podríamos recibir las primeras respuestas en nuestro planeta dentro de seis años.

Los dos científicos explican que desde 1972 se utiliza un sistema de poderosas antenas de radio, llamado Red de Espacio Profundo, para rastrear y comunicar con nuestras naves más lejanas. “Tras haber dejado la heliosfera, la Voyager 1 y la Voyager 2 continúan viajando por el espacio interestelar”, escriben los investigadores. “Las naves espaciales Pioneer 10, Pioneer 11 y New Horizons también están en vías de pasar la heliopausa. Estas naves espaciales se han comunicado con las antenas de radio de la Red de Espacio Profundo para descargar datos científicos y de telemetría. Las transmisiones hacia el exterior de las antenas de la Red viajan a la nave espacial y más allá, hacia el espacio interestelar”. Según los autores, estas transmisiones ya han encontrado, y encontrarán en el futuro, otras estrellas, de modo que alguna vida inteligente podría haberlas escuchado.

Para saber quién y desde dónde habrían podido oírnos, los investigadores trazaron los caminos seguidos por esas cinco naves espaciales, las más distantes jamás enviadas al espacio, así como las señales que se les enviaron a través de la Red de Espacio Profundo durante sus viajes. Después utilizaron el catálogo Gaia en nuestro vecindario estelar y determinaron a cuáles de esos sistemas podrían llegar nuestras señales y cuándo. De este modo, descubrieron que las señales de radio de la Red ya alcanzaron cuatro estrellas de nuestros alrededores. Y que desde una de ellas, que está justo en el camino de las señales enviadas a la Pioneer 10, habrían tenido incluso el tiempo de enviar una respuesta, que eventualmente llegaría a la Tierra en 2029. Dos posibles respuestas extraterrestres más, procedentes de dos sistemas solares alcanzados por las señales de la Voyager 2, podrían llegarnos algo más tarde, en 2031 y 2033.