En Ensenada volvieron a reclamar por obras que permitan que drene el agua

Cansados de la falta de respuestas, un grupo de vecinos de la calle 124 y 40 de Ensenada se volvió a expresar por la falta de obras, en la zona de Villa Catella y barrio El Dique, que demostraron las falencias en los cruces y bocacalles cada vez que llueve.

Ayer se cumplieron quince días (medio mes) desde el último gran temporal que afectó a la región y todavía persiste el agua acumulada en esta esquina de la región.

Los vecinos reconocieron que elevaron el pedido a la empresa ABSA, pero al tratarse de una situación que afecta directamente el cruce entre dos calles, la responsabilidad del arreglo le corresponde al municipio de Ensenada.

“Han venido a cortar el pasto en las veredas, pero nadie hizo nada para que el agua pueda ir drenando. Todos los años es igual”, expresó preocupada una de las vecinas que hace más de 30 primaveras vive en esta zona de La Plata.

En la misma zona, la Comuna ensenadense continuó trabajando para ampliar una de las ramificaciones de El Dique en la zona de 38 y 128. Sin embargo, no son pocos los vecinos indignados que observan cómo hay una serie de maquinarias que pasan durante la mañana y la noche, pero no trabajan sobre las cloacas o los desagües para facilitar que vaya drenando el agua.

Temen por falta de agua

Durante el verano 2023, las personas que viven en Villa Catella vivieron una verdadera pesadilla debido a la falta de agua y la intensa sequía que acumuló varios días de calor.

“Estamos cansados de pedirle a ABSA que intervenga en esta situación y le hemos pedido colaboración al municipio para que respalde nuestros pedidos. Ahora en el invierno, como no se consume tanta agua, no se notó tanto la falta. Pero se viene la primavera, y después el verano y, si no cambia nada, vamos a pasar otro infierno sin agua en esta zona”, reveló Elsa, quien a diario transita por la calle 124 entre 40 y 41.

En esta zona de Ensenada, además, suele juntarse el excremento de algunos caballos que salen a varear desde la zona del Hipódromo de La Plata y, ante la falta de limpieza, con el calor y la humedad del verano, se termina generando una atmósfera muy densa en todo el barrio.

“Yo quiero al barrio y me conozco con todos los vecinos. Pero hace muchos años que vivimos esta situación y nadie nos da una respuesta”, expresó otra vecina en la misma zona.

A tres cuadras de este lugar, en 38 y 123, los propios vecinos de Villa Catella tuvieron que destapar las cloacas horas después del temporal del 24 de agosto porque el agua no bajaba y temían que pudiese entrar a las casas de los frentistas de la 38.