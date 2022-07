En San Carlos piden más recolección de basura

No son pocos los frentistas de la calle 44, en las inmediaciones del cruce con la 153, que están cansados de tener la basura en la vereda, porque los perros que circulan por la zona pasan y rompen las bolsas desparramando los desechos por todas partes.

Es así que los mismos vecinos deben juntar todo para que no se llene de moscas o de ratas, como ocurrió en 159 y 42, otra parte de la ciudad donde no cuentan con un contenedor y los vecinos tiran la basura en la vereda. En este caso, sí cuentan con la posibilidad de que el camión de la basura pase por ahí; pero mientras esperan, todo lo desechado provoca malestar en el ambiente. “Estamos cansados de tener la basura en la vereda; es un problema de larga data, y no encontramos una solución. El problema es que prolifera el olor y los animales de la calle andan por acá y rompen las bolsas. Termina siendo una complicación para todo el barrio”, explicó Marcelo, uno de los frentistas afectado.