En su cumpleaños número 5, la nieta de Albino conmueve a sus seguidores en redes sociales

Hoy cumple 5 años una persona que, a través de las redes sociales de su mamá, le muestra al mundo que lo complejo no es vivir con discapacidad, sino “romper con el paradigma de lo perfecto”.

Lieve, o “La Lieve” para su familia, nació hace cinco años con acondroplasia, un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de enanismo. Su madre, Cecilia, hija del reconocido pediatra y presidente de la Fundación CONIN, Abel Albino, se volvió una referente para las familias que reciben un diagnóstico similar al de su pequeña.

“Yo hago esto por todas las personas con enanismo, no solo por mi hija. Algunos padres me han dicho que conocer nuestra historia los salvó. La gente es de otro nivel, incluso hemos armado grupos en Colombia y en Perú, en los que compartimos avances. Se trata de ser familia y de no estar solos, porque la soledad sí que es una enfermedad. Creo que, si transitamos la vida acompañados, ya ganamos”, expresó Cecilia.

Lieve tiene tres hermanos, dos más grandes y una más pequeña. Su papá, Roon Van Rhee, es holandés y fue quien eligió su nombre, que significa querida. Actualmente, viven en Mendoza y, según Cecilia, “ella nos enseña a hacer foco en lo que importa, a no temerle al dolor ni a las lágrimas y a aceptar que no es momento de entenderlo todo”.

Cecilia se enteró del diagnóstico de su pequeña en una de las últimas ecografías de control, y si bien reconoce que lloró tras recibir la noticia, “por esas tontas expectativas que uno tiene”; enseguida, convirtió esas lágrimas en el aceite del motor que encendió, como ella dice, “un hermoso desafío”.

“Cuando pusimos en internet la palabra acondroplasia vimos toda gente contenta. Y esa fue la primera buena señal. Entonces empezó un camino de autodescubrimiento y de amor”, recordó la mamá de Roon, Ben, Lieve e Ineke.

En su Instagram, Cecilia comparte recetas y tips de decoración con sus más de 30.000 seguidores. Sin embargo, con el nacimiento de “La Lieve” su feed se llenó de publicaciones de la niñita, que ya exige ser filmada y fotografiada.

“Quiero desmitificar la discapacidad, seguir con esta tarea de concientización, mostrar que se puede. La discapacidad humaniza, y hasta a la persona más dura le saca una sonrisa. En la medida en que uno pueda desdramatizar, ve la luz”, acotó Cecilia.

Y, por último, la mamá de Lieve reflexionó: “La vida es dura con y sin discapacidad. Sean felices y den una oportunidad. Armen en sus casas, sus mentes y sus corazones una vitrina para que sus hijos brillen, porque ellos no son nuestros, sino que son de la vida. No nos tenemos que comer Instagram, donde todo parece fantástico. La vida es cal y es arena, es amarga y es dulce”.