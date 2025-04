El Municipio homenajeó a Madres de Plaza de Mayo por su lucha histórica

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un acto homenaje para destacar la labor incansable por los derechos humanos de Madres de Plaza de Mayo a 48 años de la constitución de la organización y jerarquizar la agenda local vinculada a la materia.

Desarrollado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, el evento contó con la presencia de Taty Almeida, histórica integrante de la línea fundadora de la entidad; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el secretario de Gobierno local, Guillermo Cara, y el nieto recuperado y subsecretario de Derechos Humanos de la Comuna, Leonardo Fossati Ortega.

“Este Municipio es la casa de Taty (Almeida), de Estela (de Carlotto) y de todos los organismos de derechos humanos. Les agradecemos infinitamente por su legado, son realmente próceres vivientes de una Nación que se quiere poner de pie y que no va a soportar nunca más que vuelvan las dictaduras militares a cercenar nuestros derechos”, destacó Alak durante el acto.

“No hay símbolo más valiente, más honesto, más ético, tomada la ética como un compromiso revolucionario y transformador, que las Abuelas y las Madres. Ellas tuvieron esa magia de transformar el dolor en esperanza y de transformar esa esperanza en lucha”, continuó el intendente, y enfatizó: “Por eso para nosotros merecen el reconocimiento eterno e infinito”.

Por su parte, Taty Almeida remarcó: “Quedamos muy poquitas madres, cuatro o cinco, pero estamos tranquilas porque la posta ya la hemos pasado a los jóvenes; justamente son los jóvenes quienes tienen que seguir cuando nosotros ya no estemos, tienen que seguir contando lo que pasó en este país”.

Asimismo, Estela de Carlotto manifestó: “Es un placer enorme estar otra vez en este lugar, porque lo estamos usando con ustedes para no olvidar la historia. No hay rencor, no hay odio, no hay venganza, pero lo que no tiene que haber es olvido”.

Durante el encuentro, las autoridades municipales entregaron un cuadro destinado a Madres de Plaza de Mayo que reúne nueve Baldosas de la Memoria de Plaza San Martín junto a un pañuelo pintado por organismos de derechos humanos; además de una baldosa individual a Taty Almeida en homenaje a su trayectoria y compromiso.

Además, se proyectó un video alusivo y hubo un cierre musical a cargo de Sergio Poli, Lucas Poli y Paula Mesa, fundadores de Música para la Identidad.

El acto contó con la participación de funcionarios municipales y provinciales, concejales, legisladores, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, representantes de gremios, integrantes de organismos de DDHH, jóvenes del programa Envión y público en general.