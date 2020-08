Cortes de luz “cada día y medio” en Los Hornos

Vecinos de la calle 158 y 69, en Los Hornos, denuncian que desde hace tiempo se producen cortes de luz. Pese a los reclamos, afirman que los problemas con el servicio eléctrico no se solucionan.

“Este problema viene ya hace más de un año. Estábamos en un principio con muchísimos cortes. Hace cuatro o cinco meses vinieron e hicieron un cambio de fase, el problema disminuyó, pero hay cuatro o cinco cortes por semanas. Casi día por medio, de mínimo doce horas”, le dijo a diario Hoy Christian, uno de los frentistas.

El damnificado también se que­jó por el peligro que los repetidos cortes ocasionan en los artefactos eléctricos. “Con tantos cortes la batería de la alarma de casa se reventó, 3.500 pesos tuve que gastar”, lamentó. En manzanas cercanas, se­gún indicó, han to­mado terrenos y quizás se hayan “enganchado de luz”, pero no es excusa ante esta situación, ya que quienes viven en la cuadra pagan todos los meses las facturas.

“Yo no estoy enganchado, no robo nada, pago todo a término. Que se me corte de vez en cuando bueno, pero día por medio no. No me gusta estar cons­tantemente con este tema”, remarcó. El hombre, cansado de que no le solucionen el inconveniente, sentenció: “Estoy pensando en ir a encadenarme a Edelap”.

La respuesta de Edelap

Por su parte, al ser consultada por este diario, la empresa prestadora de luz dijo que “el reclamo del usuario corresponde a un problema puntual e individual. El su­ministro se ve afectado por la presencia de conexiones clandestinas y manipulaciones irregulares de los tendidos eléctricos de la zona, que provocan desajustes que derivan en baja tensión e interrupciones en el servicio del usuario”.

Además, la empresa agregó: “Edelap responde ante cada re­clamo reparando las averías producidas por las conexiones clandestinas. Los reclamos recientes presentados por el usuario fueron atendidos y ya se encuentra con suministro normal”.