Encuentros experimentales de vidas pasadas

La regresión a vidas pasadas es una técnica que utiliza, en algunos casos, la hipnosis o estados de conciencia alterados para recuperar lo que parecen ser recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse para encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico.

Según la especialista Silvana Mucelli: “La intención es tener una charla que pueda empezar a dar luz y sentido a los conceptos de Karma, vidas pasadas, almas, en nuestras vidas aquí y ahora. Tenemos que tener en cuenta que tomar conciencia de nuestras vidas pasadas no es un proceso sencillo ya que podemos tener contacto con experiencias de todo tipo”. Al mismo tiempo aclaró: “Por supuesto que nuestro sistema resiste o limita y cada uno en la visualización accederá a ver lo que aparezca, recordando que nuestra alma no nos muestra nada que no estamos preparados para ver”.

La técnica utilizada durante la regresión a vidas pasadas conlleva que el paciente responda a una serie de preguntas mientras que, en un estado de conciencia alterada o hipnótico inducido, revela paulatinamente la identidad de experiencias de la infancia, experiencias de supuestas vidas diferentes, que no coinciden con la presente y sucesos acaecidos durante el transcurso de las mismas. Es un método similar al que se utiliza en la terapia de recuerdos recuperados.

Silvana Mucelli aclaró, para que no haya confusiones, que su lugar no es un lugar para ir a buscar con exactitud quién se fue en una vida pasada o algo similar: “No es un espacio donde yo vaya a decirles qué fueron en otras vidas o algo por el estilo. Siempre el proceso y la búsqueda es individual, al menos así es cómo lo trabajo. Sí vamos a tomar algunos indicadores de la carta natal, entre otros, que nos pueden dar algunas pautas de por dónde comenzar el camino. Luego de esa primera parte de charla haremos un viaje hacia otra vida donde yo las voy a ir guiando en la visualización y poder sanar, disolver vínculos o recuperar dones que nos hayan quedado en energías de esas vidas”.

Estas son las recomendaciones de Mucelli para quien decida realizar la experiencia: “Anden lo más livianos posible a nivel alimentos y bebida. Cuanto más livianos están físicamente podrán conectar con otros niveles. Sobre todo el día antes, comer livianito y no tomar, o tomar poco”.