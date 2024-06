Entrevista a Chantal Paula Rosengurt

Muchos creen desconocer qué es la animación stop motion, pero cuando se les explica que esa es la técnica empleada en películas como Pinocchio de Guillermo del Toro, o El cadáver de la novia, de Tim Burton; lo comprenden de inmediato. Chanta Paula Rosengurt es una platense dedicada a la ilustración y animación en medios mixtos y stop motion. Su creación más reciente, To find you, ha ganado premio en numerosas partes del mundo

—¿Qué es la animación stopmotion?

—La animación en stop motion es la forma más antigua de animación, que nació a fines del siglo XIX. Es una animación cuadro a cuadro, que se caracteriza por sacar fotografías sucesivamente moviendo elementos o materiales muy de a poco, centímetro a centímetro, que al reproducirlas todas juntas a gran velocidad generan la sensación de que esos elementos se están moviendo, pudiendo generar hasta expresiones faciales y líneas de diálogo.

—Contanos de To find you

—To find you es un video musical que tuve el placer de hacer para Athena Andreadis, cantante y compositora griega radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, y que fue lanzado en septiembre del 2022, y que actualmente está recorriendo el mundo de festival en festival.

—¿Cuál es la historia que se cuenta allí?

—To find you cuenta una historia muy personal de Athena Andreadis, autobiográfica. Pues es la de una mujer que viaja por diferentes lugares del mundo hasta finalmente encontrarse a ella misma y hallar a su amor, con quien construiría su hogar y una familia. Se trata de un viaje físico pero espiritual también, repleto de obstáculos y dificultades tanto reales como emocionales. En otras palabras, se trata de un viaje hacia el amor, pero también de autotransformación y crecimiento personal, porque a veces para poder avanzar debemos hacer ciertas renuncias o incluso transformarnos completamente.

—¿Cómo trabajaste el aspecto musical?

—Cuando Athena me presentó la canción, que ya estaba terminada, mi objetivo consistía en ver cómo dialogar con ese lenguaje musical mediante el lenguaje de la animación y de las artes visuales. Lo bueno de esta canción es que su letra es muy poética, entonces como artista visual se te abren múltiples posibilidades. Fijate, de hecho, ya solo el título to find you (“encontrarte”) puede referirse tanto a encontrar a un otro como a uno mismo. Esa apertura da vuelo creativo, y se disfruta mucho.

—¿Cuál fue el recorrido que tuvo el video?

—La verdad que estoy contentísima con el recorrido de To find you, pues es mi primer video musical, y de hecho mi ópera prima como directora. Cuando Athena lanzó el video en su canal oficial de YouTube, alcanzó más de 10.000 vistas. E inclusive, gracias al reconocimiento que ella tiene en Grecia, su tierra natal, hubo un medio de comunicación nacional que cubrió en exclusiva el lanzamiento. Y luego más medios internacionales también lo difundieron, principalmente en Grecia, Reino Unido y EE. UU. donde Athena también es reconocida. Pero acá en Argentina es otra cosa, y el video no trascendió demasiado. Sin embargo, poco a poco, estamos enviándolo a festivales de cine y animación de todo el mundo, y otros concursos y eventos culturales ¡y afortunadamente está siendo aceptado y premiado por muchísimos de ellos!. Al día de la fecha, To find you ha sido seleccionado y exhibido en 24 festivales, ha recibido tres nominaciones, y ha ganado dos premios y una mención especial.

—Compartinos algunos secretos de cómo lo elaboraste.

—En este proyecto decidí utilizar personajes y elementos de papel y origami, por la belleza que tiene y lo bien que se siente al ser fotografiado. Resulta que, si bien yo había hecho alguna cosita con papel, nunca había trabajado con origami, así que no tenía ni idea de cómo construirlo y menos animarlo. Por suerte di con un origamista increíble de acá de La Plata, Jerónimo Paoletti, y trabajamos juntos. Pero resulta que para fotografiarlas como yo quería, tenía que cortar algunas piezas, romperlas un poco, digamos. Y Jerónimo me decía “Mirá, Chantal que el origami tiene una estructura, una arquitectura particular, eh, llegás a cortar mal y se desarma todo!” Yo estaba aterrada jajaja, porque encima cada pieza que Jerónimo había hecho tenía un gran trabajo detrás! Así que con tijera en mano rogué al universo que me ayudara, y empecé a cortar y achurar, rezando que no se me deshicieran en pedazos. Afortunadamente salieron todas ilesas.

—¿Hay antecedentes en nuestra ciudad en la materia, una tradición a la que te sumaste? ¿O sos pionera?

—No sé si decir pionera, pero en nuestra ciudad no hay antecedentes significativos, por lo menos hasta donde yo sé, y me siento un poco sola aún en esta disciplina. A nivel nacional, en Argentina hay algunas regiones que funcionan como polos de la cultura e industria de la animación en stop motion. Pero a nivel de nuestra ciudad no hay.