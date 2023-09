“Era muy difícil imaginarme en un mundo en el cual no había lugar para nosotras”

La joven estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social busca convertirse en la mejor relatora del país. Durante el ciclo televisivo, ocho participantes competirán semana tras semana para defender sus relatos, y solo una se coronará como La Mejor Relatora Argentina. En una entrevista exclusiva con diario Hoy, Delfina Mónaco profundizó sobre su trayectoria y pasión por el periodismo deportivo:

—¿Cómo diste tus primeros pasos en el periodismo? ¿Cómo te diste cuenta de que te gusta relatar?

—Desde muy chica, sabía que quería ser periodista deportiva. Me gustaban mucho los deportes y me encantaba investigar y comprender el porqué de todo. Empecé a formar parte de transmisiones deportivas en Carmen de Patagones a los 15 años, realizando tareas en el campo de juego. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que estuviera segura de que me gustaba el relato. Cuando encendía la televisión o escuchaba la radio, notaba la ausencia de relatoras mujeres, lo que hacía difícil imaginar un mundo en el cual no había lugar para nosotras. Comencé a relatar en 2021 en la facultad, en un proyecto.

—¿Qué influencia tiene tu abuelo en tu presente?

—La influencia de mi abuelo en mi vida y en lo que soy hoy en día es muy grande. Crecí con mis abuelos, ya que mis padres trabajaban mucho, y pasaba todo el día con ellos. Mi abuelo transmitía con amor y dedicación las cosas que le apasionaban. Él despertó en mí el amor por el fútbol y el deporte en general. Hoy en día, el fútbol es fundamental en mi vida, y es difícil imaginar cómo sería si no me gustase. Mi personalidad y lo que soy se basan en gran medida en el fútbol y la pasión que mi abuelo me transmitió. Aunque ya no lo tengo, sé que me sigue acompañando en cada paso que doy.

—¿Cuáles son tus aspiraciones cuando termina la carrera y el reality?

—Mi objetivo va más allá de ganar o convertirme en la mejor relatora. Quiero disfrutar al máximo esta experiencia, aprender de los jurados, mis compañeras y las devoluciones que reciba. Mi sueño es poder asentarme en el periodismo deportivo y vivir de lo que amo, porque realmente disfruto mucho de esto.

—¿Qué otras prácticas además del relato te gusta ejercer?

—Me gusta escribir, trabajar en televisión y gestionar redes sociales. Sin embargo, mi mayor pasión es la radio, más allá del relato en sí. Me encanta participar en transmisiones radiales y también tengo interés en la fotografía deportiva.

—¿Cómo son tus preparaciones previas al relato?

—Para prepararme antes de un relato, investigo a fondo sobre los equipos y los jugadores. Estudio cuáles fueron los últimos 11 jugadores elegidos por los técnicos, cómo se han ido desarrollando los cambios en el partido y otros datos relevantes sobre los jugadores. Qué edad tienen, de qué club vienen, qué altura tienen. Saber estas cosas previas me ayuda a estar más preparada y a que todo fluya mejor durante la transmisión.

—¿Qué análisis podés hacer sobre la inclusión progresiva de las mujeres en los ámbitos deportivos?

—La inclusión de las mujeres en el mundo del deporte y los medios de comunicación ha avanzado en los últimos años, lo cual es algo positivo. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer, ya que falta una mayor presencia en roles de liderazgo y conducción. Además, persiste la tendencia de exigir más a las mujeres y castigarlas más por los errores. Pareciera que por ser mujeres debemos justificar nuestra presencia en estos espacios. Es fundamental seguir trabajando para alcanzar la igualdad real en este ámbito.