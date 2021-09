Es argentino, diseña trajes espaciales y la NASA destacó su trabajo

Oriundo de Cañuelas y radicado en Estados Unidos, Pablo de León es ingeniero aeroespacial, actualmente dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador principal del proyecto de la NASA “Estación multipropósito para misiones futuras al planeta Marte”, en la Universidad de Dakota del Norte y en el Centro Espacial Kennedy, Estados Unidos.

En las últimas horas, la NASA homenajeó en su página web las tareas del argentino y destacó su contribución en el diseño de los trajes espaciales. Se trata de la primera vez en la historia que la agencia espacial resalta las actividades de un profesional de nuestro país.

“Mi primer traje espacial lo hice en Argentina y más precisamente en Magdalena. Siempre fue algo que me interesó porque me parece una máquina verdaderamente maravillosa. Me parece un sistema sorprendente que puede proteger a los seres humanos del vacío espacial, de micrometeoritos, proveerle oxígeno, remover el dióxido de carbono. Siempre me pareció una maravilla de la tecnología”, le expresó De León a diario Hoy.

El especialista llegó a la NASA en la década de 1990 como contratista en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Tras graduarse como ingeniero había viajado a Estados Unidos para realizar un curso y allí pudo ver los trajes espaciales que se confeccionaban.

“Se me ocurrió hacer un traje de entrenamiento muy sencillo, primitivo. Entonces le dije al director de ese centro si podía volver al año con un prototipo de traje espacial y me dijo que sí. Lo probamos, tenía una serie de defectos y cosas que posteriormente las fui resolviendo, pero fue mi primer traje espacial, que se llamaba el 4S-A1, lo hice en Magdalena con ayuda local. Hubo gente que me ayudó, como por ejemplo el papá de Ricardo Messina, que es actualmente el director de la Escuela Técnica Número 1 de Magdalena”, manifestó.

Asimismo, De León señaló: “No hay una universidad que te enseñe cómo desarrollar trajes espaciales; las especialidades de los que trabajamos en esto son ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, ingeniería de los materiales, a veces ingeniería textil. Son diferentes especialidades dentro de la ingeniería, pero ninguna para preparar trajes espaciales”.

Misión a la Luna

En relación a la noticia que se divulgó en las últimas semanas sobre un retraso de la misión a la Luna para 2024, por problemas en el desarrollo de los trajes espaciales, De León marcó “No son solamente los trajes espaciales los que están atrasados, sino los vehículos, las naves, el cohete. Hay un montón de sistemas, lo que pasa es que se le prestó desde los medios más atención al tema de los trajes espaciales”.

Luego, concluyó: “Los anuncios de la NASA no vienen acompañados con un presupuesto del lado del gobierno de los Estados Unidos, con lo cual se manda a hacer una cosa donde no se acompañó con los recursos necesarios para desarrollar todos los sistemas. El tema del Covid-19 también conspiró para que haya atrasos en el desarrollo. Será en 2024 o 2025, pero los sistemas se están desarrollando y se va a llegar a la Luna dentro de poco”.