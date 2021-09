“No hay que enojarse con los votantes como hizo Macri”

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, afirmó ayer que la “Argentina ha hecho desarrollos enormes y ha logrado fabricar vacunas que tienen patentes extranjeras”. En referencia a la producción de una vacuna nacional contra la Covid-19, el funcionario aseguró: “Esperamos que prontamente la podamos tener”.

La Argentina “debe ser de los pocos países del mundo que está en condiciones por su avance científico” de producir su propia vacuna contra el coronavirus, sostuvo el funcionario y detalló que “estamos en etapas preliminares, pero confiamos en que algunos de los proyectos que se estén financiando den a luz una vacuna nacional que no nos haga depender de si están en condiciones o no de vendernos la vacuna desde afuera”.

Por otra parte, en relación a las modificaciones en el Gabinete nacional, Filmus negó que la decisión del Presidente Alberto Fernández haya sido apresurada por la presentación masiva de renuncias de diversos ministros, que comenzó con la de Eduardo “Wado” de Pedro.

“Me parece que el cambio de Gabinete no tiene que ver con esas renuncias, sino que tiene que ver con el discurso del Presidente del domingo a la noche (el de las PASO). Dijo que había que escuchar el voto popular, y lo que nos estaba diciendo el voto de nuestra gente es que había cosas que no se estaban haciendo bien, que había asignaturas pendientes”, consideró en esta línea.

El Presidente “estaba convencido de que había que mejorar en algunos casos y darle más volumen político a la gestión”, afirmó Filmus, quien aseguró que los ministros que asumieron el lunes pasado lo que “tienen (tenemos) en común es la experiencia de gestión”.

Al respecto de los motivos de los resultados electorales del pasado 12 de septiembre, el ministro analizó: “Si perdimos es porque había un malestar, fundamentalmente, en los sectores que no fueron a votar, que son los sectores más humildes. Esto se dio a pesar de tener muchas políticas activas para atender la doble crisis: la que heredamos del gobierno anterior y la de la pandemia. Evidentemente se hizo mucho pero no se llegó a satisfacer las necesidades y había un descontento y un desgano, porque la mayoría no fue a votar, de avalar este Gobierno”.

“Hay que ser autocrítico, no hay que hacer como en su momento hizo Macri de enojarse con los votantes, hay que enojarse con uno mismo y hacer los cambios, realmente pensar en qué es lo que se está necesitando y lo que nos está pidiendo la gente”, aseguró Filmus.