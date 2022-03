“Es un peligro cruzar las calles sin semáforos en el comienzo de las clases”

Casi en el amanecer del mes de marzo, el inicio del ciclo lectivo 2022 cambiará la perspectiva del tránsito a partir de hoy en toda la ciudad, cuando niños, padres y docentes recorran las inmediaciones de las escuelas y las calles de La Plata para acercarse a estudiar o a enseñar. Por tal motivo, en las últimas horas se incrementó el pedido para fortalecer la seguridad vial, debido a que varios semáforos han dejado de funcionar en las inmediaciones de los colegios en donde hasta ayer la circulación de per­sonas era normal a cualquier otro barrio platense.

En 141 y 520, por ejemplo, funciona el Colegio San Juan Bautista, justo al lado de la parroquia del barrio en el límite entre La Granja y San Carlos en dirección hacia la localidad de Melchor Romero.

Según informes que se realizaron oportunamente por distintas ONG, como Corazones Azules, quedó comprobado que la avenida 520 acumula el mayor índice de mortalidad por accidentes de tránsito en toda la región, casi a la par de la avenida 122.

Ayer, en efecto, el semáforo permaneció titilando en amarillo durante todo el día, aunque para los comerciantes y vecinos del lugar es una costumbre.

“Es peligrosa esta esquina. Tuve un accidente en 143 y 521 y ahora tengo terror de cruzar la calle. Y dos por tres siempre pasa lo mismo que se rompe el semáforo. Soy de la zona y tenés que tener más de cuatro ojos, los autos doblan como quieren. Ahora que empiezan las clases va a tener que venir la policía y cortar el tráfico como antes en las entradas o salidas del horario de colegio. Hace años que pasa esto”, expresó Ana María, una jubilada que tardó cinco minutos para cruzar la 520 mientras salía a realizar mandados a las 9.30.

En otra parte de la ciudad, en la zona oeste donde está Ángel Echeverry, Alicia también se quejó porque en la esquina de 44 y 217 todavía no llegó el semáforo por el cual se viene reclamando desde el año 2018. Su hija Martina comenzará el jardín hoy en Olmos, y ella deberá cruzar la denominada “esquina de la muerte” todos los días en bicicleta.

“Martina tiene cuatro años y ahora comienza el jardín y yo me tengo que manejar en bicicleta porque el jardín queda para la 208 adentro y tenemos que cruzar todo esto y los micros son un tema porque no funcionan en todos los horarios. Pasar por la 44 con la nena todos los días es un peligro, y tampoco hay una rambla para quedarte ahí; hay un contenedor que obstaculiza la visión. La llevo a 208 y 52, que no tengo ni para ir por adentro, y entra a la mañana a las 7.50, es un horario pico donde todo el mundo va a trabajar”, explicó ante diario Hoy.

La circulación irá aumento y los peligros para los peatones también. En esta zona, las personas hace ya más de cinco años iniciaron el reclamo para la implementación de un semáforo.

“Tengo la esperanza que en algún momento se pueda poner el semáforo. La verdad que tengo mucho miedo cruzar con la nena. Incluso cuando cruzamos para la parada de micros también. Ojalá se pueda lograr que pongan el semáforo”, comentó Osvaldo Fernández, otro de los frentistas que impulsó también un corte de la avenida 44 ayer por la tarde en pleno regreso de los platenses que se habían ido a pasar el fin de semana largo a la costa y regresaban por la principal avenida de acceso a la ciudad desde la zona oeste.