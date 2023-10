Esta tarde se realizará la muestra gratuita de pintura y música La Reunión

Este sábado a partir de las 19.30 horas se realizará una muestra de dibujo-pintura-mixta denominada La Reunión. El evento se llevará a cabo en el Espacio Dionisia, ubicado en diagonal 80 N° 156 entre 39 y 40, y será con entrada libre y gratuita. Para profundizar sobre la jornada, diario Hoy dialogó con Natalia Famucchi, licenciada en Comunicación Social (UNLP) y coordinadora del espacio desde el año 2014.

Consultada sobre los objetivos del Espacio Dionisia en la región, comentó que este abrió con la intención “de ser un lugar de circulación de obras y de exposición de artes visuales, como también poder ser un intermediario entre la obra y el público”. A su vez indicó que, en los inicios, cuando se mudó al sitio que también habita, una amiga se ocupaba de gestionar la parte literaria (porque los domingos se organizaban fechas de lectura y presentaciones de libros de editoriales) y ella se vinculaba exclusivamente al arte.

“La idea de Dionisia siempre fue acercar la obra al público. Yo soy muy insistente. Siempre estoy detrás de los artistas, de la difusión de sus fechas de muestra, porque no podemos nosotros hacer gestión para gestores o exposiciones para artistas”. Y agregó que “el arte tiene que tener un impacto territorial, tiene que tener un impacto en la comunidad, y para eso estamos los espacios de gestión independiente”.

En este sentido, expresó que entiende que su responsabilidad ciudadana al ser coordinadora de un espacio de arte es acercarlo a todo el mundo: “Que no sea un gueto, que no sea algo donde solamente vengan artistas a ver obras de otros artistas, sino que se acerque cada más gente. Es muy importante la cultura para el desarrollo de una sociedad, para la evolución humana”.

Por ello, manifestó que el objetivo no es visibilizar a los artistas en sí, porque ellos hoy en día a través de sus redes sociales pueden difundir su trabajo, sino que es primordial acercar la obra a la comunidad. Respecto a “La Reunión”, que se inaugura esta tarde, contó: “Lo que hice fue reunirlos, por eso se llama ‘La Reunión’, porque tres de las artistas trabajan figura humana, otros hacen geometría y otros abstracción. En este caso no hay un relato, un concepto de fondo de esta muestra, solo representa a esos artistas, no hay ninguna línea por detrás”.

“Yo los convoco porque en este caso a mí me gustaba particularmente la obra de ellos, y se me ocurrió armar una reunión en la que caen personas distintas, diversas entre sí. En este caso son solamente seis artistas, pero va a haber más de 30 obras”, finalizó. El evento comienza a las 19.30, habrá un buffet para comer y tomar cosas ricas y también acompañará con su música la artista de blues platense Valeria Michelena.