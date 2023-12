Estafas desde cuentas falsas de Mercado Libre

Una mujer denunció que la estafaron por más de 400.000 pesos desde una cuenta “trucha” de Mercado Libre mediante una falsa propuesta laboral. “Me apareció una publicidad por Instagram de una cuenta que simulaba ser Mercado Libre, que buscaba empleados. Entonces entré para ver y decidí probar”, contó Abigail, una estilista de Córdoba.

“Me pedían una inversión de mil pesos, invertir y luego me devolvían el dinero. Además, pedían una comisión por haber cumplido la tarea que ellos me indicaban”, contó la damnificada. “A la tercera misión, tenía que cumplir con cinco tareas para quedar como empleada fija. Me pedían que hiciera por etapas depósitos de $5.000, $10.000, $15.000 y $95.000 hasta llegar a $265.000 pesos. En total, se habían sumado más de $400.000 y no tenía de dónde sacar más dinero”. Además relató que cuando solicitó la devolución de lo depositado, le respondieron que “no” y que “si no cumplía con las tareas no podía recibir nada”.