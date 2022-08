“Estamos trabajando cómo incorporar líneas de producción de residuos que no tienen mercado”

En el marco del plan de obras del Programa Federal “Construir Ciencia”, la Universidad Nacional de La Plata levantará un Centro Interinstitucional para el Desarrollo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria.

“El centro surge como una iniciativa de trabajo de distintos organismos de ciencia y tecnología en el marco del consejo social.

Nosotros hace años venimos trabajando distintas líneas que tienen que ver con la apropiación social de tecnologías sencillas. En ese marco veníamos trabajando sobre todo en hábitat muy fuertemente y también en algunas cuestiones relacionadas a la producción de alimentos”, le expresó a diario Hoy Inés Iglesias, directora del Consejo Social de la casa de altos estudios de la ciudad.

En ese sentido, sostuvo que desde finales del año pasado decidieron formalizar un trabajo conjunto con Conicet La Plata, para comenzar a pensar en armar un equipo de trabajo.

“Armamos una mesa interinstitucional integrada por el Conicet La Plata, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), las áreas de ciencia y técnica y de vinculación tecnológica de la universidad; la incubadora de la institución que está orientada en emprendimientos de los propios graduados universitarios y el equipo del consejo social para empezar a conversar cómo ordenar un trabajo conjunto en relación a las demandas que veníamos recibiendo de distintas organizaciones sociales que integran el Consejo”, detalló Iglesias.

Asimismo, remarcó que decidieron avanzar en dos aspectos: por un lado, en presentarse al financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para construir un espacio físico, equiparlo y generar este centro interinstitucional para el desarrollo de la economía popular, social y solidaria. Y en otra línea, empezar a trabajar en la vinculación de equipos de investigación con desarrollo y potencialidades de transferencia tecnológica y unidades productivas, que las organizaciones sociales ya tienen o que pueden generar a partir de nuestras propuestas.

“Actualmente estamos trabajando en tres grandes ejes: un eje de producción de alimentos en donde tenemos un proyecto bastante avanzado de que varias unidades productivas de panificados que tienen las organizaciones”, marcó Iglesias y sostuvo que vienen relevando y ayudando a pequeñas unidades productivas de alimentos que dependen del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia puedan registrarse.

Y continuó: “También estamos trabajando cómo incorporar líneas de producción de residuos que hoy no tienen mercado. Estamos trabajando en dos grandes líneas: por un lado, plásticos de un solo uso, que no tienen hoy mercado y que necesitarían que fueran incorporados a través de alguna tecnología o equipamiento urbano o algún otro circuito de producción donde se puedan aprovechar; y por otro lado telgopor, que otro gran volumen de residuos que hoy no tienen mercado”.

Para concluir precisó: “La última línea que tenemos en desarrollo actualmente es la de la incubación de unidades productivas y de servicio vinculadas al hábitat, a propuestas que tengan que ver con la integración sociourbana de los barrios populares de la región”.